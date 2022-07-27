Прогресса не будет: Федоров оценил состояние российской армии на войне с Украиной

Российские военные уничтожают свое войско изнутри, разворовывая

Армия страны-агрессора, часть военнослужащих которой начали искать только после пяти месяцев войны, вряд ли сможет уцелеть на том этапе развития, который имела на момент вторжения в Украину. Ее главное преимущество — численность, а не высокотехнологичность или хорошая обучаемость солдат. По мнению руководителя Минцифры Михаила Федорова, в ближайшее время прогресс российскому войску явно не светит.

Об этом политик рассказал во время интервью "Украинской правде", оценивая армию противника в плане цифровых технологий, а также обеспеченности инструментами для ведения гибридной войны. Министр говорит, что главная составляющая работы противника — коррупционная.

Федоров оценивал российскую армию с двух сторон — кибер-направление и имеющееся вооружение.

По первому вопросу он поясняет, что большинство структур, ведущих агрессивную информационную войну, работают на ФСБ — и это очевидно. Помимо этого в россии существует широкая сеть хакеров, которая годами атаковала украинский сегмент интернета.

"Не могу сказать, что там есть выдающиеся результаты, хотя ресурсов было использовано много. "Помогли" их коррупция и отсутствие конкуренции, — говорит Михаил Федоров. — Они могли атаковать наши информационные ресурсы, списывать большие деньги и отчитываться, что есть большой результат".

В плане оружия россия частично находится в выигрышной позиции. На это влияет наличие технологических дронов и прочих разработок. По словам Федорова, только открытые источники сообщают о минимум 5-6 тысячах "Орланов" на вооружении армии рф. Это, конечно же, намного больше, чем имеют ВСУ.

"Но я не верю в технологический процесс на коррупционной базе и при отсутствии рыночной экономики, — прогнозирует министр. — Поэтому думаю, что в ближайшее время мы будем по этому направлению более технологическими".

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А помочь этому может подготовка Запада к предоставлению Украине более мощного оружия, чем есть сейчас в запасе у наших защитников. Тем более, что после пяти месяцев войны даже Германия наконец-то начала сдерживать обещания и передала ВСУ важное вооружение, которое поможет уничтожать армию противника еще эффективней.