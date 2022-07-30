До суда не доживет: российский оппозиционер предположил, когда умрет путин

Ситуация резко изменится после того, как основная часть силовиков откажется поддерживать "царя"

Российский кровавый диктатор владимир путин, которому постоянно приписывают наличие серьезных проблем со здоровьем, вряд ли погибнет собственной смертью. Скорее всего, на тот свет его сведут усилиями приближенных к нему лиц, в том числе из числа агентов российских спецслужб. Однако пока против кремлевского лидера не рискует выступить никто — даже военные генералы, понимающие, какие потери несет армия в войне с Украиной.

Предположительные сроки кончины путина в комментарии "24 каналу" озвучил российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. По его мнению, частично окружение российского президента уже начинает понимать, что планы по захвату Украины являются сумасшедшей затеей.

Следует ждать момента, когда авторитет путина пошатнется. Самым главным фактором этого будет утрата путиным уважения большинства российских силовиков. Вполне вероятно, что толчком к этому станет серьезный разгром армии рф на украинском фронте.

Яковенко говорит, что подобной точкой может стать, к примеру, деоккупация Херсона и возвращение его под контроль ВСУ. Подобный проигрыш "второй армии мира" украинским военнослужащим россиянам не сможет объяснить никто — даже сам путин.

"Когда от путина станет откровенно "пахнуть" бессилием, ему конец, — уверен оппозиционный политик. — Скорее всего, его "пристукнут" свои же. До суда он может не дожить".

Силовики могут убрать политика из-за боязни перед необходимостью отвечать за свои и чужие преступления, поэтому страх перед путиным окончательно уйдет.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что у российского диктатора может быть весьма серьезная болезнь, которая способна подтолкнуть его к радикальному решению закончить войну — нажать на "красную кнопку".

Тем временем Украина продолжает активную работу над тем, чтобы устроить путину международный трибунал. Прежде всего его хотят заставить отвечать за сам факт вторжения в нашу страну.