"Должны вплести экономику в ЕС": Гетманцев рассказал, чем Украина может усилить Европу

Украина, несмотря на войну, готовится к проведению ряда важных реформ

Украина готова работать над тем, чтобы полностью соответствовать статусу европейского государства. Для этого нужно будет пройти через множество изменений, однако власти уверены — мы уже сейчас усиливаем Европу, и речь не только о силе нашей армии. По мнению главы налогового комитета парламента и нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева, у Украины есть что предложить Европейскому Союзу (как и взять себе взамен).

Больше подробностей политик открыл в большом интервью "Телеграфу". Как признается Гетманцев, украинские власти продолжают работать над проведением нужных реформ, дабы улучшать статус Украины на мировой арене, невзирая на войну.

Главной задачей нашего государства нардеп считает наличие мощной, а главное — диверсифицированной экономики, которая сможет обеспечить работу бизнеса с высокой долей переработки, а также функционирование сложных производств. По словам Гетманцева, украинцам стоит повзрослеть и перестать бежать за необходимостью попадать в какие-то "списки лучших" или "топы".

Читайте также: Категория Блоги/мнения Европе до Украины, как из Парижа до Киева на четвереньках Украинский бизнесмен, владелец сети по продаже медицинской техники Алексей Давиденко сравнил возможности украинцев и европейцев в различных сферах жизни и пришел к необычным выводам

Список того, что Украина может предложить Европе, весьма внушителен как для не-члена Евросоюза.

"Это устойчивые цепи поставок, доступ к ресурсной базе, усиление безопасности, в том числе энергетической. Мы в течение десяти лет построим два блока атомных электростанций, разовьем водород, ветровую и солнечную энергетику. В плане есть проекты под это, и я уверен, что и деньги под это будут, — объясняет Даниил Гетманцев. — Мы сможем экспортировать электроэнергию в Европу и на этом зарабатывать деньги. И, кстати, уже зарабатываем! Я убежден, что Европа с нами станет сильнее".

Политик убежден, что украинская экономика должна стать частью сложного производственного механизма всей Европы. При этом он признает, что нашему государству предстоит огромная работа. И речь не только о проведении множества реформ, среди которых и обеспечение верховенства права, и углубление развития промышленности и т.п. Проблема также будет заключаться в том, что в ближайшие годы из-за нарушенной логистики внутри страны Украине вряд ли удастся быть транзитным хабом между Европой и Китаем.

При этом Гетманцев все равно убежден, что украинцы используют каждый шанс на то, чтобы удерживать свои позиции и помогать перемещению товаров через свою территорию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой экономический прогноз Даниил Гетманцев делает на осень и зиму 2022 года. Спойлер — легко пережить этот сезон вряд ли удастся.

Также мы писали о том, что президент Владимир Зеленский предупредил европейцев о ведении россией полноценного террора не только против Украины, но и всего ЕС.