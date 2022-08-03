"Казаки вышли из чата": предатели Украины насмешили претензиями на Запорожье

Украинцы удивляются тому, насколько российская пропаганда промывает мозги и меняет исторические данные

Коллаборанты на территории временно оккупированных регионов Запорожской области, где недавно начали подготовку к "референдуму", сделали новое скандальное заявление насчет Украины. На этот раз они убеждают, что украинское государство "не имеет никаких прав" на Запорожье, ведь это якобы "русский город".

Заявление коллаборанта владимира рогова, назначенного российскими солдатами в оккупационную "администрацию", цитируют росСМИ. Вместе с Запорожьем предатель Родины "отдал" россии Херсон, Николаев и Одессу.

По мнению рогова, Запорожье и другие населенные пункты области были созданы российскими царями и другими политическими деятелями. Именно поэтому, считает он, Украина не может распоряжаться дальнейшей судьбой данной территории.

"Запорожская область затем фактически оказалась в заложниках на долгие годы. В составе Украины нас пытались заставить забыть свой родной русский язык и культуру. Навязывали искусственно созданную химеру политического украинства, — заявил коллаборант, видимо, не учивший историю в школе. — Мы возвращаемся домой, в россию. Режим Зеленского не вправе препятствовать нашему самоопределению".

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Также рогов утверждает, будто бы оккупированная часть Запорожской области уже готовятся стать частью россии, при этом жители массово получают российское гражданство. О том, что часть из них вынуждена брать паспорт страны-агрессора под дулом автомата, коллаборант, конечно же, умалчивает.

Подобные высказывания не прошли мимо пользователей сети, которые возмутились тому, насколько недалеких ставленников россия находит себе на оккупированной территории. Также они высказывают свое недовольство перекручиванию историю, вместе с этим вспоминая о существовании Запорожской Сечи, которую в свое время уничтожила российская императрица Екатерина II.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Запорожской области коллаборанты решили уважить россию, выпустив конфеты в честь известного убийцы из КГБ.

Также мы писали о том, что происходит во временно оккупированном Мелитополе, где захватчики всячески пытаются навязать "русский мир".