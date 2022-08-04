Теракт в Еленовке: в Красном Кресте сделали тревожное заявление насчет пленных

Международная организация пытается умыть руки

Пока украинское представительство Красного Креста всячески способствует решению проблем, связанных с российской провокацией в Еленовке, Международный комитет организации пытается обелить себя в чужих глазах. Так, представители МККК заявили, будто бы не гарантировали военнослужащим на "Азовстали" безопасности — ее якобы должна была обеспечить российская сторона. Себя же члены организации назвали исключительно "посредниками", вероятно, в надежде снять с себя любую вину за гибель наших воинов.

Соответствующее заявление-ответ на весьма популярные вопросы появилось накануне на официальном сайте Международного Комитета Красного Креста. Его представители ссылаются на нормы международного гуманитарного права, так и не поняв, что оккупанты их не придерживаются.

В МККК уверяют, что имели доступ к данным пленным, а также надеялись на разрешение посещать украинцев в колонии. Впрочем, это было сделано лишь однажды — в мае, когда члены организации привозили в Еленовку питьевую воду. Интересно, что даже при этом в непосредственном общении с военнопленными им было отказано.

"Мы не гарантировали безопасность военнопленных, оказавшихся в руках врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее разъяснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного любопытства, а также от последствий военных действий", — сообщается в заявлении Международного Комитета.

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Насчет самой трагедии в Еленовке МККК утверждает, что сразу же, 29 июля, запросил доступ для своих представителей в Еленовку. Организация якобы предложила свою медицинскую помощь, эвакуацию раненых и способствование в проведении судебно-медицинской экспертизы.

"На данный момент нам не предоставлен доступ к военнопленным, пострадавшим от атаки, и у нас нет гарантий безопасности для проведения этого визита, — отмечается в заявлении. — Мы будем продолжать запрашивать доступ к военнопленным".

При этом в россии заявили, что собираются привлечь к расследованию представителей ООН и МККК, что пока выглядит как очередная пропагандистская ложь. Тем не менее в Организации Объединенных Наций уже готовят комиссию из независимых экспертов, которые могли бы участвовать в установлении деталей гибели военнослужащих.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Кошмар в Еленовке – лишь один из… Пытки, казни, вынесение внесудебных приговоров давно практикуются россией Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова специально для "Телеграфа" рассказала, почему важно как можно больше говорить о трагедии в Еленовке

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинские бойцы частично подтверждают российские списки жертв теракта в Еленовке. При этом полным перечень имен вероятных пострадавших назвать пока не могут.

Также мы рассказывали, какие новые причины зверской расправы россиян над украинскими пленниками смогли выяснить в разведке.