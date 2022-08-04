Кучма рассказал, как и когда закончится война с россией
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1961
Завершению противостоянию между странами не поможет даже вероятная гибель путина, считает экс-политик
Победа Украины в полномасштабной войне с рф должна состояться не дипломатическим путем, а на поле боя. Такого мнения придерживается второй президент Украины Леонид Кучма, подчеркивающий, что жители путинской россии вряд ли внезапно очнутся от пропагандистского сна, ведь, как и их лидер, уверенны в своей безнаказанности.
Об этом бывший глава государства рассказал в интервью изданию "BBC Украина". Кучма предупреждает — быстрого окончания войны, да еще и легкого для Украины, вряд ли стоит ожидать, хотя этого хотят все.
По словам экс-политика, не стоит уповать на внезапные изменения в российской политике, которые якобы способны повлиять на политические решения Кремля.
"Не стоит рассчитывать на то, что вот-вот умрет путин. Что санкции вот-вот экономически убьют россию. Что российский обыватель внезапно прозреет и выйдет на антивоенный протест. Ничего такого не будет, — считает Леонид Кучма. — Украина должна драться и решить все на поле боя".
Второй украинский президент говорит, что происходящее в россии — попытки скрытой мобилизации, сбор "военных" по тюрьмам и не только — показывает готовность диктатора владимира путина идти к какой-то призрачной, пусть даже и маленькой, но "победе".
Война, по мнению Кучмы, не закончится, как того желает Запад — с помощью переговоров, когда каждая из сторон что-то уступает, и таким образом находится компромисс.
"Слишком много принес горя, разрушений и ужасов на нашу землю путин. Убиты сотни украинских жетей — не знаю, как после этого искать компромисс, — говорит экс-политик. — Градус уже поднят так, что в этой войне победитель может быть только один — и я верю, что именно мы будем этим победителем".
Разумеется, победа Украины зависит от многих аспектов. Для нашей страны является неприемлемым вариантом отдавать земли оккупантам, а рф хочет "сохранить лицо" перед Западом. Также Москва может работать над тем, чтобы уничтожить западное единство, и об этом нельзя забывать.
"Есть различные факторы, способные кардинально повлиять на течение и продолжительность войны — например, успех нашего анонсированного контрнаступления на Юг, освобождение Херсона. И, наоборот, приближение холодного периода без поставок российского газа, перспектива политических кризисов и выборов на Западе — все это тоже может влиять на сроки прекращения огня, но уже вряд ли в нашу пользу", — рассуждает бывший президент.
Впрочем, надежда на лучшее все же остается. И Леонид Кучма придерживается позиции, что победа обязательно будет за Украиной.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких трех случаях, по мнению Кучмы, россия может рискнуть использовать ядерное оружие в войне с Украиной.
Также мы писали о том, почему россия могла превратиться столь быстро в тоталитарное государство, где все слушают исключительно "царя". Свое видение ситуации описывал третий президент Украины Виктор Ющенко.