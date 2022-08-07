Зеленская может стать следующим президентом Украины? Названо условие

Первая леди Украины за последние несколько недель активно включилась в промо-кампанию Украины на мировой арене

Супруга главы украинского государства Елена Зеленская, несмотря на отсутствие любых политических амбиций, может оказаться одной из кандидаток на следующих президентских выборах. Имея достаточно мудрости и женской хитрости она лично не комментирует вероятные политические планы, однако другие источники такую информацию вполне подтверждают.

Как, к примеру, собеседник "Телеграфа" из политической силы "Слуга народа". По его словам, решение Зеленской, ранее не заинтересованной в политике и карьере на этом поприще, может измениться, и это зависит сразу от нескольких факторов.

Во-первых, многое будет зависеть от запроса украинского сообщества после победы в войне. Если люди вновь захотят видеть в высших кругах власти людей, ранее не причастных к политике, то Елену Зеленскую вполне могут сделать одной из кандидаток в президенты.

Во-вторых, ситуация будет вырисовываться из окончательных рейтингов самого Владимира Зеленского. В случае, если результаты окажутся низкими, нынешняя первая леди вряд ли одержит успех, поэтому и пробовать баллотироваться будет бессмысленно.

В любом случае сейчас Елена Зеленская отыгрывает весьма важную роль в украинской политике, фактически являясь секретным оружием нашего государства. Ее, как человека близкого к президенту, но изначально не желающего похода мужа на столь ответственный пост, сейчас могут использовать для более эффективных обращений к жителям Запада. К тому же, сработает фактор пола — жена президента воюющей страны, которая не хотела боевых действий, сможет правильно донести нужные данные до других женщин.