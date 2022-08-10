Есть три версии: Корбан объяснил, за что Зеленский мог лишить его гражданства Украины

Все причины, которые могли бы побудить президента подписать указ о лишении Корбана гражданства, весьма политические

Уже почти три недели прошло с момента, когда главу штаба терробороны Днепра Геннадия Корбана не впустили в Украину, оставив его без паспорта. Впоследствии стало известно, что чиновника лишили украинского гражданства, и это было осуществлено с согласия президента Владимира Зеленского. При этом Корбан убежден, что обязательно вернется в Украину как ее гражданин, ведь любит эту страну и желает ей победы в войне. А мотивы инцидента со своим гражданством — которых всего называет три, — считает чисто политическими.

Об этом он рассказал в интервью журналистам "ВВС Украина". По словам Геннадия Корбана, он не давал никаких законных оснований для того, чтобы у него изъяли паспорт и оставили его без гражданства. Поэтому если за возвращение украинских документов ему придется воевать в суде, он готов это делать.

Всего же глава штаба терробороны Днепра убежден, что есть три основные возможные причины, побудившие центральные власти лишить его гражданства.

◘ ВСТРЕЧА ИЗ КОНГРЕСУВМЕН ВИКТОРИЕЙ СПАРТЦ. Во время одной из поездок в Украину Спартц, у которой есть конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком, была в Днепре. И так получилось, что посетила штаб обороны города, где находился и Геннадий Корбан. Мужчина признается — не мог отказать во встрече политику, которая не только имеет украинские корни, но и лично присутствовала во время подписания ленд-лиза для Украины.

"Мы говорили преимущественно о том, как нужно комплектовать боевые бригады вооружением. И как нужно составлять заявки. То есть нельзя дать заявку — дайте нам 500 танков, 700 ракет, 800 систем таких и 25 самолетов — ну такого не бывает. И она объясняла мне потом, что вооружение поставляется под задачи. […] И эти задачи — это планирование, это не просто так, что сегодня командир поднялся утром и говорит — атакуем здесь", — говорит Корбан.

Также он подчеркнул, что не обсуждал с американкой ни Офис президента, ни общие события в Украине, ни внутриполитические вопросы.

◘ ДРУЖБА С ЮРИЕМ БУТУСОВЫМ. Геннадий Корбан говорит, что действительно имеет хорошую дружбу с этим известным украинским журналистом. Причем тянется она, по меньшей мере, с 2019 года.

"Это не означает, что я имею отношение к принадлежащему Бутусову Цензор.НЕТ", — подчеркивает днепровский чиновник, утверждая, что для Бутусова самым главным является справедливость, а не деньги.

Юрий Бутусов, по словам Корбана, частенько останавливался у него дома, уезжая с фронта или на фронт. Это могло кому-то не понравиться в высшем эшелоне власти, ведь редактор "Цензор.НЕТ" известен своей критикой решений президента и правительства.

◘ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УСПЕХ ДНЕПР. Геннадий Корбан говорит, что во время полномасштабной войны с россией у Кабмина и региональных властей возникли некоторые недоразумения. Особенно тогда, когда крупные города активно включились в помощь армии и мирному населению. Это и размещение военных, и устройство медицинской логистики, и прием тел погибших, и десятки других вопросов. Худшее в этом то, что коммуникация с высшей властью очень часто отсутствует.

"С первого дня каждый город, каждая региональная власть приняла так называемую программу помощи, программу терробороны. Деньги, имевшиеся в бюджетах, капитальные расходы, можно легко тратить на армию, на территориальную оборону. Что, собственно, и было сделано, по крайней мере, в Днепре, — рассказывает Корбан. — Я вам скажу, что Днепр на 1 августа перевыполнил бюджет. Это свидетельствует о чем? О том, что экономику переставили на военные рельсы. И это уникальная ситуация. Нет ни одного города, который мог бы повторить этот уникальный опыт! Страна не может повторить этот уникальный опыт. А Днепр вышел с плюсом. […] Это никому не понравилось, я не знаю почему…"

Наиболее логичным сам Геннадий Корбан считает именно третий вариант. В то же время он ожидает того, что недоразумение с лишением его гражданства будет улажено, ведь власти поймут собственные ошибки. Если нет — он планирует вернуть свое право называться украинцем юридически через суд, сколько бы это времени не заняло (в перспективе — от двух до пяти лет).

Напомним, ранее мы рассказывали, где находился Корбан после того, как его не пустили в Украину, и какие дальнейшие планы на жизнь у него есть. Добавим, что через несколько недель он успел изменить страну, в конце концов оказавшись в Великобритании.