Российский политик занимается "гармонизацией" законов временно оккупированных территорий по отношению к россии

Нынешний замглавы Совфеда рф дмитрий медведев, недавно разразившийся грубой тирадой в адрес НАТО, заявил, что совершил рабочую поездку на территорию временно оккупированной Луганской областью. По словам политика, он провел встречи с главарями боевиков "ДНР" денисом пушилиным и "ЛНР" леонидом пасечником. Впрочем, любые разговоры о "безопасности", которую оккупированным территориям якобы "гарантирует" россия, уже вызвали шквал эмоций в сети.

Информация о визите была размещена самым медведев в его личном Telegram-канале. Политик подчеркнул, что приехал в Луганскую область после соответствующего поручения кровавого диктатора владимира путина.

Главной причиной поездки дмитрий медведев назвал необходимость понять первоочередные меры "обеспечения безопасности" временно оккупированных территорий, которые, согласно пропагандистским методичкам, называет "республиками". Вместе с некоторыми другими российскими политиками, а также своими марионетками во главе боевиков они говорили о приведении законодательства Донбасса в соответствии к российскому, а также восстановлению различной инфраструктуры, в том числе школ и больниц, которые же сами россияне раньше и разрушили во время боев.

Также экс-президент рф заявил, что заслушал доклад руководителя следственного комитета рф александра бастрыкина насчет событий на войне. Разумеется, это ведомство уже придумало и "повесило" на украинских военнослужащих сотни различных преступлений, которые изначально были совершены российскими солдатами.

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Конечно же, такая ситуация не могла пройти незамеченной пользователями сети. Многие не верят в то, что медведев мог рискнуть приехать на территорию Украины, пусть даже и временно оккупированной. Как минимум, потому, что ВСУ регулярно "достают" до складов с боеприпасами в захваченных россиянами городах, а потому гарантировать российскому политику безопасность не мог никто. Другие же печалятся, что рядом с самолетом медведева никто не "покурил".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно дмитрий медведев разразился угрозами в адрес Украины, пообещав нашей стране "судный день".

Также мы писали о том, как сеть потешалась над его поездкой в военный госпиталь, где встреча с якобы ранеными российскими бойцами слегка пошла не по плану.