Арестович хочет стать преемником Зеленского? Политолог объяснил, чего стоит ждать

Специалист оценил политические амбиции советника Ермака

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, который недавно завил о готовности идти в президенты, хочет капитализировать медийную популярность в будущий политический статус.

Таким мнением в комментарии для "Телеграф" поделился политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что Арестович хочет получить статус влиятельного политика.

"Мне кажется, он и сам хочет капитализировать эту медийную популярность в будущий политический статус. Перейти из статуса советника руководителя ОП в статус влиятельного популярного политика", — заявил Фесенко.

Эксперт добавил, что власти могут предложить Арестовичу хорошее место в партии Зеленского или даже свой собственный политический проект, который будет лояльный Банковой.

"Если Зеленский решит во второй раз баллотироваться, то вопрос будущего Арестовича все равно останется открытым. Ему могут предложить стать одним из лидеров президентской партии. Или же создать свой собственный политический проект, лояльный власти, даже несмотря на нынешние его разговоры о незаинтересованности в любой политдеятельности, кроме президентской", — отметил специалист.

Ранее Арестович в комментарии для "Телеграфа" рассказал, что считает, что говорить о выборах пока в стране военное положение и неизвестно, как закончится война, неуместно. Вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина считает, что политика для Арестовича – все еще скорее игра, чем бремя ответственности перед историей.