Непременно буду воевать: террорист Гиркин прокомментировал свое задержание

Один из главных рупоров пропаганды боевиков наконец-то прокомментировал свое задержание

Экс-главарь российских боевиков на временно оккупированном Донбассе Игорь Гиркин-Стрелков наконец-то отреагировал лично на новость о задержании на территории Крымского полуострова. Как известно, он пытался проехать на подконтрольную Украине территорию по поддельному паспорту, и ради этого даже изменил внешность, пожертвовав своими узнаваемыми усами. При этом его план провалился, ведь в документах оказалось старое фото.

Что именно он рассказал о своем задержании российскими военными, "Телеграф" узнал из личного Telegram-канала пропагандиста. Гиркин-Стрелков был весьма немногословен, а свою позицию высказал в трех тезисах.

Первым делом он заявил, что не собирается комментировать реакцию одного из своих бывших "коллег", террориста Игоря Безлера. Тот, к слову, весьма насмешливо отнесся к судьбе Гиркина-Стрелкова, назвав его "потеряшкой" и "спасителем россии". Также ситуацию с прохождением КПП в Крыму Безлер прокомментировал цитатой из советского фильма "Дурик, ты зачем усы сбрил?"

Также от Игоря Гиркина-Стрелкова прозвучало заверение в том, что в КПЗ его не помещали, и бывать там он не планирует. Зато, судя по всему, желание побывать на войне в Украине у него все еще не исчезло.

"На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжёлой). Но не прямо сейчас", — написал боевик в своей публикации.

Стоит отметить, что накануне во время эфира с журналистом Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил о совершенно другой судьбе Стрелкова-Гиркина. По мнению военного эксперта, известный пророссийский пропагандист уже может находиться в Украине, на территории оккупированной Херсонской области. Он подчеркнул, что данные требуют дополнительной проверкой, однако, вполне вероятно, что вскоре Стрелков-Гиркин всплывет где-нибудь под Снегиревкой.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на задержание террориста в Крыму отреагировали пользователи сети. Здесь даже спойлера не будет — инцидент породил волну мемов и шуток.

Также мы писали о том, какой "титул" недавно Гиркину вручила западная пресса, из-за чего в соцсетях поднялся большой шум.