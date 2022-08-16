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У путина только один страх: Зеленский рассказал, как надавить на хозяина кремля

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Зеленский считает, что санкций против россии недостаточно Новость обновлена 16 августа 2022, 19:28
Зеленский считает, что санкций против россии недостаточно

Страну-агрессора надо полностью изолировать от мира, тогда войне точно придет конец

Пока коллаборанты готовят незаконный "референдум" по присоединению Херсонской области к составу страны-агрессора, Украина призывает международное сообщество к усилению санкции против россии. По мнению президента Владимира Зеленского, остановить российского диктатора владимира путина может полная изоляция россиян от другого мира.

Такое мнение глава Украинского государства высказал в интервью The Washington Post, опубликованном во вторник, 16 августа.

По словам Зеленского, незаконный референдум и аннексия Херсона — это нарушение всех прав, а не только международного, которое россия нарушила уже давно. А обычные санкции в ответ на такие действия страны-агрессора бессмысленны.

"Но страны могут сделать то же, потому что это нарушение границ. То есть они точно могут ввести ограничительные санкции. Например, запрет на въезд всех граждан рф в страны Евросоюза … Я изначально сказал, что считаю важнейшими санкциями закрытия границ, потому что они (россияне — ред.) отбирают чужую территорию… Что ж, пусть живут в своем мире, пока не изменят свою философию… Итак, страны закрывают границы и вводят эмбарго на энергоресурсы… Лично мое мнение, что все другое слабее. Полного эмбарго на поставку энергоресурсов нет, границы не закрыты", — отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что очень много детей из россии учатся в странах ЕС и закрытие границ из-за российской агрессии против Украины заставит их вернуться домой, попав в изоляцию от мира. И вот тогда до них дойдет, какую власть они избрали и поддерживали.

"Что нам это дает? Это единственный способ повлиять на путина. Ведь у этого человека нет другого страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ли ему его внутреннее население, или нет. Больше ему ничего не угрожает. Так оно и есть, поэтому когда его население будет давить на его решение, тогда будут и результаты. И война закончится. Это очень понятные санкции, они очень просты. Дело не в деньгах, не в газе или трубах и не в том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закрой границы на год и увидишь результат", — резюмировал глава государства.

Напомним, что Владимиру Зеленскому и владимиру путину снова предложили встретиться. Инициатором, как и несколько раз этого, выступила Турция. До этого "Телеграф" сообщал, что в Европейском Союзе заговорили о том, чтобы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Война #Владимир Путин #Владимир Зеленский