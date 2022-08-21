Готовятся ко Дню независимости? Россияне вывели в Черное море еще больше кораблей

Военные предупреждают: угроза ракетных ударов, в том числе с моря, все еще слишком высока

Российские оккупанты продолжают играть на нервах мирных украинцев, устраивая очередные "перестановки" кораблей в акватории Черного моря. Большинство военных судов находятся в районах, откуда не могут ударить ракетами по территории нашей страны, однако общая активизация военно-морских сил противника вызывает дополнительные вопросы.

Что именно происходит сейчас в акватории Черного моря, рассказали представители оперативного командования "Юг" в свежей сводке 21 августа. По информации военных, к маневрам надводных кораблей вновь присоединилась подлодка, оснащенная боевыми снарядами, которые могут быть выпущены по регионам Украины.

С прошлых суток количество российских военных кораблей и катеров увеличилось на две единицы. Таким образом сейчас общее количество судов дошло до 15. На постоянном боевом дежурстве находятся два надводных корабля, а также одна подлодка. В общей сложности они несут до 20 ракет марки "Калибр". Дополнительную поддержку ракетоносителям оказывают два больших десантных суда.

Пока российский флот находится в так называемых "ракетно-безопасных" регионах акватории, однако не исключено, что враг может планировать очередные провокации на День независимости Украины 24 августа. О том, что могут совершить россияне, украинцев уже предупреждал президент Владимир Зеленский.

Напомним, "Телеграф" также рассказывал, насколько вероятны "праздничные" провокации со стороны Беларуси. Свое мнение по этому поводу высказал военный эксперт Олег Жданов.