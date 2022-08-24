"Чей Крым?" В Литве придумали, как использовать вопрос о полуострове против россиян
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Россиян не слишком хотят видеть в странах Балтии
После резонансного решения Эстонии не пускать в страну российских граждан даже при наличии шенгенских виз о подобном задумались и другие балтийские страны. По мнению литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, если в Евросоюзе не будет единства в подобном вопросе, то Литва самостоятельно примет все меры, дабы не допустить россиян.
Об этом сообщает издание Delfi, подчеркивая, что окончательного решения в правительстве Литвы пока не приняли. При этом одним из вариантов является "региональное" соглашение, которые бы могло включить страны Балтии, а также Польшу и, вероятно, Финляндию.
Ландсбергис подчеркнул, что сейчас литовцы находятся в поиске чего-то схожего к тому, что приняла Эстония. То есть часть россиян, попадающих в категорию исключений, смогут пересечь государственную границу и даже получить убежище. Однако большинство российских граждан все равно будут отнесены к тем группам лиц, допуск которых в страну станет сомнительным по отношению к интересам нацбезопасности.
В каждом из случаев пересечения литовской границы россиянином пограничник имеет право поинтересоваться к туриста его отношением к войне в Украине, а также вопросом принадлежности Крыма. Если человек заявит, что Крым не находится в оккупации, а прошел через "честный референдум" и прочую кремлевскую пропаганду, это может быть серьезным решением для недопуска такого человека в Литву.
"Литва может сделать это и в одностороннем порядке. Но, на мой взгляд, меры эффективно работают только при применении хотя бы регионального решения", — подчеркнул глава литовской дипломатии.
К слову, ужесточение контроля над въездом в европейские страны может коснуться не только россиян, но и белорусов — из-за поддержки официального Минска, высказываемой путинскому режиму
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую "железную" позицию было озвучено сразу несколькими европейскими лидерами насчет Украины во время второго саммита "Крымской платформы".
Также о судьбе Крымского полуострова накануне высказался и турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Несомненно, его слова стали большим разочарованием для Кремля.