"Чей Крым?" В Литве придумали, как использовать вопрос о полуострове против россиян

Россиян не слишком хотят видеть в странах Балтии

После резонансного решения Эстонии не пускать в страну российских граждан даже при наличии шенгенских виз о подобном задумались и другие балтийские страны. По мнению литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, если в Евросоюзе не будет единства в подобном вопросе, то Литва самостоятельно примет все меры, дабы не допустить россиян.

Об этом сообщает издание Delfi, подчеркивая, что окончательного решения в правительстве Литвы пока не приняли. При этом одним из вариантов является "региональное" соглашение, которые бы могло включить страны Балтии, а также Польшу и, вероятно, Финляндию.

Ландсбергис подчеркнул, что сейчас литовцы находятся в поиске чего-то схожего к тому, что приняла Эстония. То есть часть россиян, попадающих в категорию исключений, смогут пересечь государственную границу и даже получить убежище. Однако большинство российских граждан все равно будут отнесены к тем группам лиц, допуск которых в страну станет сомнительным по отношению к интересам нацбезопасности.

Читайте также: Категория Политика "Крымская платформа 2.0": участвовать собираются мировые лидеры, а у россии "подгорает" Россияне должны понять: Украина имеет стратегию деоккупации Крыма и рано или поздно воплотит ее в жизнь

В каждом из случаев пересечения литовской границы россиянином пограничник имеет право поинтересоваться к туриста его отношением к войне в Украине, а также вопросом принадлежности Крыма. Если человек заявит, что Крым не находится в оккупации, а прошел через "честный референдум" и прочую кремлевскую пропаганду, это может быть серьезным решением для недопуска такого человека в Литву.

"Литва может сделать это и в одностороннем порядке. Но, на мой взгляд, меры эффективно работают только при применении хотя бы регионального решения", — подчеркнул глава литовской дипломатии.

Читайте также: Категория Мир Пропаганда и хамство украинцам: за что из Эстонии начали высылать россиян Решение о запрете въезда россиянам еще не вступило в силу, а у отдельных граждан России уже проблемы

К слову, ужесточение контроля над въездом в европейские страны может коснуться не только россиян, но и белорусов — из-за поддержки официального Минска, высказываемой путинскому режиму

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую "железную" позицию было озвучено сразу несколькими европейскими лидерами насчет Украины во время второго саммита "Крымской платформы".

Также о судьбе Крымского полуострова накануне высказался и турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Несомненно, его слова стали большим разочарованием для Кремля.