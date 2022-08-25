Украина остается без авиации от США: в Пентагоне назвали причину

Есть вещи, которые бюрократия и не только могут затянуть на целые годы

Анонс очередного пакета американской помощи, связанной с боевой авиацией, взбудоражил многих украинцев около месяца назад. Однако время идет, а "воз и ныне там" — наших пилотов, конечно, обучают, но саму технику передавать не спешат. Нет военных самолетов и в последней, весьма крупной подборки вооружения, которое анонсировали США.

С чем именно связано такое несоответствие слов и дела, объяснила американская журналистка Кейтлин Дорнбос. В своем Twitter она ссылается на разговор с заместителем министра обороны Штатов Колином Калем, в котором ей удалось выяснить некоторые тонкости военной помощи Украине.

Так, Вашингтон уверяет, что поддержка ВСУ, в том числе в плане авиации, является весьма важным моментом. Однако самолеты передавать не спешат, потому как переход украинской армии на такую технику займет не один год. Куда проще является переоборудование уже имеющийся в распоряжении ВСУ самолетов под имеющиеся запросы — к примеру, МиГ-29 под стрельбу ракетами HARM. Разумеется, такие боеприпасы были рассчитаны именно на американскую авиацию, но и украинскую удается "перекраивать".

Когда речь заходит о боевых самолетах США, это та техника, на получение лишь контракта насчет которой необходимы месяцы. Еще минимум год, а то и все три — уйдет на то, чтобы авиасуда наконец-то оказались в Украине. Именно поэтому сейчас американцы сосредоточились на передаче более реалистичной техники, а также обучении наших пилотов.

"Для нас важно, чтобы Украина выжила и выстояла, как демократическая, независимая, суверенная страна с ее территориальной целосностью, и чтобы россия заплатила больше, чем получает сейчас выгоды от агрессии — чтобы больше не повторилось подобного", — цитирует журналистка представителя Пентагона.

Напомним, что 24 августа, в День Независимости Украины, президент США Джозеф Байден объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине.

Чуть позже стало известно, что именно входит в его состав.