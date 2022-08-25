До конца года: Резников порадовал прогнозом по ситуации на фронте

Украинские защитники несомненно смогут переломать ход войны и разбить врага — нужны лишь средства и немного времени

После заверений в том, что полномасштабная российско-украинская война уже прошла свои худшие моменты, министр обороны Украины Алексей Резников поделился еще одним весьма оптимистичным прогнозом касаемо ситуации на фронте. Чиновник, ссылаясь на личную осведомленность и прямые контакты с военнослужащими, обещает хорошие новости для всех жителей нашей страны уже к концу 2022 года.

Информация об этом прозвучала во время интервью для "Военного телевидения Украины". Резников подчеркнул, что происходящее на войне, конечно же, переменчиво и зависит от разных факторов. При этом сам чиновник остается при весьма оптимистических мыслях.

"У меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира, — подчеркнул Алексей Резников. — Людям важно увидеть победу".

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Самого себя глава Минобороны в шутку называет "хорошо проинформированным оптимистом", ссылаясь на то, что имеет постоянный доступ к большему объему данных, нежели общество. Также министр подчеркнул, что Украина продолжает вести с россией войну на выживание, однако именно мы будем победителями этой схватке. рф Резников сравнил с библейским Голиафом, которому пообещал "сломать хребет" — чем сейчас и заняты ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие две вещи могут помочь победить россию в этой войне. Свое видение на ситуацию раскрыл третий президент Украины Виктор Ющенко.

Кроме этого мы рассказывали, что Америка заявила о предоставлении беспрецедентного пакета военного помощи нашей стране в День Независимости.