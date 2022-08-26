Следующая цель партизан? Херсонский коллаборант заявил об угрозах от "неблагодарных нацистов" (видео)

Предатель Родины вовсю прославляет россию и путина

После почти удачного покушения на жизнь перешедшего на сторону российских оккупантов херсонца Игоря Телегина другие местные коллаборанты тоже начали нервничать. Так, один из ставленников армии рф, заместитель главы оккупационной "администрации" Херсонщины Кирилл Стремоусов утверждает, будто бы регулярно получает угрозы в свой адрес. Также умертвить якобы обещают и всех членов его семьи.

Насчет этого он пожаловался в свежем обращении на своем Telegram-канале. Для начала он долго рассказывал, как отлично заживет Херсон и область, став частью российской федерации, а после весьма гневно заговорил к украинским гражданам.

По его словам, любые угрозы, которые он и его родные получают, не помешают ему продолжать делать то, чем он занимается сейчас.

"Помните: убийство всех членов моей семьи не остановит развитие россии и никогда уже не вернет освобожденные территории в руки этих неблагодарных продажных нацистов", — подчеркнул Кирилл Стремоусов.

Тайминг: об угрозе жизни речь начинается где-то около 02:00.

Обращение Стремоусова

Подобные "жаркие речи" обычно требуют расшифровки — под "освобожденными" территориями он имеет в виду временно оккупированные российской армией, а под "нацистами", конечно же, украинцев, которые ждут освобождения от путинского гнета и прихода ВСУ.

Кстати, почему за угрозы жизни Стремоусов заговорил именно сейчас, непонятно, если листовки с его лицом и мишенью на территории Херсона и области развешиваются, как минимум, с мая.

К слову, напомним, что в последние дни на юге Украины активно начали работать партизаны, которые охотятся на коллаборантов. Так, в Запорожской области погиб один из поставленных россиянами "мэров" Иван Сушко. Чуть позже в сети появилось видео взрыва его автомобиля, при котором предатель и скончался.