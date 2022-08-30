Российское судилище над Зеленским: беглый "СБУшник" получил заманчивое предложение от Кремля

Свидетельства подозреваемого в госизмене Наумова Кремль планирует предоставить "истиной в последней инстанции"

Российские оккупанты не оставляют возможностей оговорить Украину в рамках нынешней гибридной войны. Так, после показательного суда над украинским президентом Владимиром Зеленским в Кремле могут предложить политическое убежище беглому офицеру СБУ Андрею Наумову. Именно его планируют сделать главным свидетелем на заочном трибунале, который обвинит украинского лидера в геноциде собственного народа.

Такую информацию подает российское издание The Insider, ссылаясь на личные источники. Журналисты отмечают, что сейчас судьбой Наумова опекается глава МВД Сербии Александр Вулин, ведь именно на сербской территории и находится беглый СБУшник.

Известно, что россия готова обеспечить Наумова политическим убежищем. Взамен он должен свидетельствовать против Зеленского, подтвердив пропагандистский тезис о "геноциде мирного населения Донбасса". При этом предателя Украины попросят указать, что уничтожение украинцев на востоке страны якобы происходило "по приказу президента".

Андрей Наумов

Дальнейшая судьба Андрея Наумова стала предметом активных обсуждений сербских политиков во время приезда в страну секретаря Совбеза рф николая патрушева.

К слову, Александр Вулин, который сейчас занимается делом беглого офицера СБУ, также вскоре может оказаться на территории рф. Есть данные, что его хотят переквалифицировать в посла Сербии в рф.

Вместо справки. В 2019-2021 годах Андрей Наумов был начальником главного управления внутренней безопасности СБУ. До этого он занимал руководящую должность в Центре организацонно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения. Подозревается в госизмене по факту вероятной передачи россиянам свидетельств о Чернобыльской АЭС, что позволило оккупантам ненадолго захватить эту территорию в начале полномасштабной войны.

Стоит отметить, что в СБУ после февральского вторжения россии "вскрылась" не одна российская "консерва". Только буквально на днях был задержан один из руководителей военного учебного подразделения Службы, который уговаривал подчиненных не оказывать сопротивления кремлевским захватчикам.