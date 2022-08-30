В ЕС объяснили, почему оружия в Украину стало идти меньше

Интенсивность поставок вооружения действительно стала меньше, но этому есть рациональная причина

Активное продвижение украинских военных на южных рубежах фронта в Украине не в последнюю очередь стало возможным из-за западного оружия. И если США лишь планируют увеличивать объемы поставок, то в Евросоюзе с этим наблюдаются небольшие проблемы. По словам представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля, этому есть логическое объяснение. Дело в том, что многие страны Запада на данный момент уже исчерпали имеющиеся у них военные запасы.

Об этом он заявил во время министерской встречи Европейского Союза, которая проходит 30 августа в Праге. Политика цитирует издание Politico, передает "Телеграф". Боррель отметил, что несмотря на небольшое "торможение" в предоставлении Украине вооружения, поставки все равно продолжатся.

По словам чиновника, ситуация на фронте в нашей стране по-прежнему сложная, а, значит, ВСУ нуждаются в получении оружия. Поэтому Евросоюз намерен продолжить помогать Украине, как и раньше, хотя сейчас с этим и есть определенные заминки. Главная причина — истощение запасов свободного вооружения, которое можно было бы передать союзникам.

Главы министерств обороны в странах ЕС пообещали обсудить вопрос поставок вооружения для украинских бойцов. Вполне вероятно, что Европе придется расширить собственные военные закупки, дабы восполнить проблемы в запасах. Также будет оговорена тема создания специальной миссии, которая займется профессиональной подготовкой военных кадров для ВСУ.

Тем временем третий президент Украины Виктор Ющенко уверен, что Украина одолеет россию не только из-за имеющегося западного оружия. Политик отметил, что наша армия имеет собственный секрет, который приведет ее к триумфу над противником.

Также "Телеграф" рассказывал, почему в Америке поражены тем, как ВСУ используют полученное от союзников вооружение.