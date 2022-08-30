Укр

Нужно участие США: американский генерал рассказал, сколько времени займет разгром россии

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
63
Генерал Марк Арнольд имеет уникальный боевой опыт Новость обновлена 30 августа 2022, 11:44
Генерал Марк Арнольд имеет уникальный боевой опыт

Украине может помочь необычное решение Запада насчет предоставления поддержки

Прямое участие США и возглавляемой ею коалиции стран в войне россии с Украиной поможет одержать сравнительно быструю победу над кремлевскими захватчиками. Об этом рассказал американский ветеран войны в Ираке и Афганистане, генерал Марк Арнольд.

Во время интервью "24 каналу" американец подчеркнул, что всем сердцем верит в победу Украины над россией и то, что она обязательно состоится в ближайшем времени. Однако этот процесс можно ускорить при правильном и слаженном сотрудничестве ВСУ с другими армиями мира.

По мнению генерала, Америке стоит создать, а после возглавить особую коалицию стран, которые будут готовы поддержать Киев и дать отпор российским оккупантам. После этого, считает военный, придется создать общее воздушное командование, которое и позволит непосредственно вступить в российско-украинскую войну. Интересно, что коалицию Арнольд видит не только в странах НАТО, но и других государствах, "союзниках по духу", которые могли бы захотеть принять активное участие.

"Вместе с украинскими ВВС мы сможем поддержать украинские сухопутные силы и сравнительно быстро уничтожить все российские войска в Украине, — уверен Марк Арнольд. — Тогда мы сможем закончить войну скоро. И даже это займет от 6 до 12 месяцев, начиная с сегодня".

При этом коллективный Запад не раз подчеркивал, что не будет вмешиваться в войну Украины против россии посредством предоставления своих военнослужащих. Было решено сойтись на регулярных поставках оружия украинским военнослужащим — с которыми, к слову, в последнее время есть небольшие проблемы.

Да и возможность создания именно что военно-воздушной коалиции между странами слегка удивляет на фоне того, что недавно в Вашингтоне опровергли вероятность получения Украиной новых боевых самолетов. При этом другое вооружение Штаты планируют продолжить предоставлять ВСУ.

Теги:
#Украина #США #Россия #Война