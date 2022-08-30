Нужно участие США: американский генерал рассказал, сколько времени займет разгром россии

Украине может помочь необычное решение Запада насчет предоставления поддержки

Прямое участие США и возглавляемой ею коалиции стран в войне россии с Украиной поможет одержать сравнительно быструю победу над кремлевскими захватчиками. Об этом рассказал американский ветеран войны в Ираке и Афганистане, генерал Марк Арнольд.

Во время интервью "24 каналу" американец подчеркнул, что всем сердцем верит в победу Украины над россией и то, что она обязательно состоится в ближайшем времени. Однако этот процесс можно ускорить при правильном и слаженном сотрудничестве ВСУ с другими армиями мира.

По мнению генерала, Америке стоит создать, а после возглавить особую коалицию стран, которые будут готовы поддержать Киев и дать отпор российским оккупантам. После этого, считает военный, придется создать общее воздушное командование, которое и позволит непосредственно вступить в российско-украинскую войну. Интересно, что коалицию Арнольд видит не только в странах НАТО, но и других государствах, "союзниках по духу", которые могли бы захотеть принять активное участие.

"Вместе с украинскими ВВС мы сможем поддержать украинские сухопутные силы и сравнительно быстро уничтожить все российские войска в Украине, — уверен Марк Арнольд. — Тогда мы сможем закончить войну скоро. И даже это займет от 6 до 12 месяцев, начиная с сегодня".

При этом коллективный Запад не раз подчеркивал, что не будет вмешиваться в войну Украины против россии посредством предоставления своих военнослужащих. Было решено сойтись на регулярных поставках оружия украинским военнослужащим — с которыми, к слову, в последнее время есть небольшие проблемы.

Да и возможность создания именно что военно-воздушной коалиции между странами слегка удивляет на фоне того, что недавно в Вашингтоне опровергли вероятность получения Украиной новых боевых самолетов. При этом другое вооружение Штаты планируют продолжить предоставлять ВСУ.