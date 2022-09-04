Планирует ли путин прекратить войну против Украины? В Белом доме дали четкий ответ

В Кремле все еще не осознали, что терпят поражение за поражением

В последние недели Украина снова все чаще начала слышать о вероятности мирных переговоров с россией насчет окончания полномасштабной войны. Впрочем, по мнению координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, никаких намеков на то, что высшее политическое руководство и рф и конкретно диктатор путин готовы пойти на "мировую", пока нет. Глава Кремля наоборот — лишь стремиться затянуть нынешний военный конфликт.

Об этом американский политик рассказал в эфире российского оппозиционного телеканала "Дождь". Кирби уверен, что во многом нынешняя война зависит от желания владимира путина ее продолжать, и оно, к сожалению, никуда не исчезло.

По данным разведки Штатов и ряду других признаков, Москва сейчас максимально далека от решения прекратить войну против Украины и остановить гибель множества мирных людей. При этом в Кремле продолжают кормить российский народ пропагандой и дезинформацией о том, что их страна якобы воюет проти США и НАТО. Кирби же подчеркнул — путин воюет именно что против Украины.

"Он мог бы окончить войну хоть сегодня, если бы согласился вывести свои войска и добровольно сесть с Зеленским за стол переговоров, чтобы обсудить завершение этого конфликта", — подчеркнул политик, добавив, что при этом Зеленский еще и мог бы решать — если смысл в подобном диалоге.

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Однако пока в планах российского диктатора — сеять смерть и хаос в Украине, воюя, преимущественно, с мирным населением, которое регулярно страдает от атак оккупантов. Джон Кирби не исключил, что в планах Кремля может быть продвижение армии вглубь нашей страны, продолжение оккупации Донбасса, восточных и южных областей.

"Ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам лелеять любые надежны на то, что он [путин] готов прекратить эту войну", — резюмировал американец.

При этом путин за полгода полномасштабной войны с Украиной претерпел значительные психологические изменения. Прежде всего они касаются невозможности утвердить свое былое превосходство, которое ранее достигалось за счет более-менее реальных побед. Теперь же приходится довольствоваться лишь выдуманными пропагандистами.

Также "Телеграф" рассказывал, что сейчас о возможных переговорах с россией думает украинский президент Владимир Зеленский.