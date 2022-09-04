Не время считать копейки: Зеленская пристыдила британцев из-за войны в Украине

По мнению первой леди, если бы Запад больше поддерживал Украину, то экономический кризис не смог затянуться

Великобритания является одним из главных украинских союзников на мировой арене в разрезе полномасштабной войны с россией. Объемы военной помощи, передаваемой Лондоном, невероятны, однако многие обычные британцы начали роптать на правительство из-за этого в связи с усугубившейся экономической ситуацией. При этом первая леди Украины Елена Зеленская, будучи глубоко благодарной жителям Туманного Альбиона, подчеркивает: еще не пришло время для подсчета "копеек", ведь Украина ежедневно в противовес этому считает своих жертв.

Такой критикой супруга Владимира Зеленского выделилась во время интервью с журналистами BBC. По ее мнению, нынешняя война действительно имеет сильные экономические последствия для стран Запада, однако в это самое время наше государство теряет своих лучших сыновей и дочерей.

Стоит отметить, что общее ухудшение финансового состояния в странах Запада связано не только с помощью Украине и изоляцией россии. Как США, так и Европа наконец-то ощутили на себе полноценные последствия коронавирусной пандемии. При этом большинство из этих государств продолжают поддерживать нашу страну в борьбе в рф. При этом Зеленская уверена: будь эта помощь более своевременной и быстрой, экономический кризис не смог бы настолько затянуться.

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"Я понимаю, что ситуация является весьма тяжелой. Но напомню, что во время эпидемии COVID-19, а она еще есть, когда были скачки цен, пострадала и Украина, — напомнила первая леди. — В Украине цены тоже растут. Но еще и гибнут наши люди. Поэтому когда вы начинаете копейки на своем банковском счету или в кармане, мы делаем то же самое, и подсчитываем наши потери".

Следует отметить, что согласно последним данным Forbes Великобритания не попала в первую тройку стран, которые наибольше поддерживают Украину, а заняла всего лишь седьмое место. Кто стал первым, читайте в нашем подробном материале.

Также "Телеграф" рассказывал, какую цифру российских потерь на войне в Украине озвучили представители британской разведки. Спойлер — она весьма впечатляющая.