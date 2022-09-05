Зеленский целых полтора часа говорил с Макроном: стали известны три главные темы

Отдельной темой разговора стала поддержка Украины со стороны Франции

В понедельник, 5 сентября, президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Представители стран общались более 1,5 часа и за это время обсудили три важных вопроса, среди которых визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом Зеленский написал в собственном Twitter-аккаунте по завершению разговора с Макроном.

Помимо визита представителей Международного агентства по атомной энергии в Запорожскую АЭС в Энергодаре, Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на фронтах, а также поддержку Украины со стороны Франции. Детали разговора не разглашаются.

"Проинформировал французского коллегу о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую оборонную поддержку со стороны Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", — добавил президент Украины.

Стоит отметить, что за несколько дней до этого разговора президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нужно продолжать диалог со страной-агрессором РФ и российским диктатором владимиром путиным. По его мнению, именно в этом заключается работа дипломата, и он не хочет допустить, чтобы переговорщиком была только Турция. Примечательно, что с таким же заявлением выступил 1 сентября и канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее "Телеграф" сообщал, что при этом Макрон выступил с железной позицией по отношению к Крымскому полуострову.