Нынешнее политическое руководство рф американец считает нацистами

Американские высокопоставленные чиновники в последнее время зачастили с прогнозами о распаде российской федерации на несколько государств. На этот раз с подобным заявлением выступил старший советник Конгресса США Пол Массаро. Он подчеркнул, что мир больше не может допустить ошибки, которая произошла в 1991 году — когда россия смогла сохранить внутри себя огромное количество республик.

Свои прогнозы насчет будущего страны-агрессора Массаро опубликовал в личном Twitter-аккаунте. По его словам, россия, которая сейчас является сосредоточием нацизма, обязательно проиграет в нынешней полномасштабной войне с Украиной.

"Мы не можем повторить ошибку 1991 года, — отметил американец. — В этот раз не будет усилий для спасения империи".

Также Пол Массаро добавил, что Украина обязательно будет освобождена от российских захватчиков. Вместе с нашей страной после проигрыша рф о свободе можно будет говорить и в Грузии, Молдове, а также Беларуси.

В комментариях американскому чиновнику напомнили об еще нескольких странах, которые страдают от российского влияния, в том числе военного.

Добавим, что на днях Пол Массаро осуществил рабочую поездку в Украину. В ее ходе он побывал во Львове, Киеве и Запорожской области. Также американец своими глазами увидел последствия оккупации Бучи, которая является одним из наиболее пострадавших от российской навалы городов.

Пол Массаро в ходе поездки в Бучу

Ранее "Телеграф" отмечал, что о необходимости распада российской федерации говорил и третий президент Украины Виктор Ющенко. Он надеется, что вместо единого государства-агрессора на ее территории вскоре появится до 15-20 новых стран.