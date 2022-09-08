США передали Украине свои самые точные снаряды: о чем речь

Такое вооружение можно программировать на удар по определенным GPS-координатам

Украинская армия получит от Соединенных Штатов очередное важное вооружение, которое поможет ВСУ быстрее освободить захваченные россиянами территории. Речь о сверхточных снарядах M982 Excalibur, на закупку которых Вашингтон планирует потратить миллионы долларов. Это первое официальное подтверждение поставки подобных боеприпасов Украине, ведь раньше американские чиновники умалчивали подобную подмогу.

Информацию о поставках сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на бюджетный документ США, который прежде не получал огласки. Следует отметить, что Excalibur чаще всего используется для выстрелов из 155-миллиметровых гаубиц.

Всего на закупку такого типа снарядов Штаты планируют выделить около 92 миллионов долларов. Данные боеприпасы имеют GPS-наведение, что позволяет военнослужащим более оперативно реагировать на вызовы, что диктует оперативная ситуация на фронте.

Снаряд Excalibur

Документация утверждает, что дальность полета Excalibur может составлять в среднем до 40,5 километров. Вместе с возможностью программировать конкретную цель снаряды являются отличной помощью для ВСУ в борьбе против российских захватчиков.

Стоит отметить, что данные о вероятных поставках такого вооружения Украине появляются уже не впервые, но до этого официальные лица не комментировали подобные слухи. При этом не исключался вариант, что нанесение серьезных повреждений по мостам на Херсонщине стало возможным именно благодаря Excalibur, а не "разрекламированным" HIMARS.

"Продемонстрированная точность Excalibur позволяет поразить цель с первого выстрела, уменьшая количество необходимых выстрелов и уменьшая побочный ущерб", — пишет Bloomberg.

Напомним, что раньше "Телеграф" более подробно рассказывал, что известно о возможностях Excalibur, которые способны помочь украинцам преломить ход войны с россией.

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