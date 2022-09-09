Ядерный терроризм россии: военный эксперт оценил серьезность угрозы

Вероятно, российские боевые способности весьма переоценены даже западной разведкой

Российские оккупанты весьма часто угрожают Украине и миру ядерным ударом. Именно поэтому рф неофициально называют страной-террористом, хотя ее мощности насчет использования подобного вида оружия не доказаны. Дополнительных вопросов добавляет и поведение россиян на Запорожской АЭС, которая в неумелых руках может привести к огромной катастрофе.

Насколько серьезными могут быть угрозы нашего врага, в интервью изданию OBOZREVATEL оценил военный эксперт института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий. По его мнению, сейчас очень важно уметь собрать и правильно распорядиться верными разведданными насчет ядерного оружия россии.

Эксперт уверен, что главная причина постоянных угроз насчет нажатия "красной кнопки" со стороны Кремля — это попытка защититься. С учетом серьезных потерь и весьма плачевного состояния экономики страны-агрессора положение рф сейчас не самое лучше.

"То, что российская федерация за полгода не смогла, используя свой потенциал, преодолеть сопротивление Украины, свидетельствует о том, что уровень деградации, коррупции в оборонно-промышленном комплексе настолько же большой, насколько и уровень деградации власти в рф", — говорит специалист.

Именно поэтому говорить, что российское ядерное оружие находится в полноценном боевом состоянии не приходится. Впрочем, подчеркивает Козий, окончательные выводы по этому поводу лучше делать специалистам — как минимум, той же разведке, на которую Украина сейчас тратит немало финансов.

Разумеется, остается угроза повреждения Запорожской атомной электростанции. Это происшествие огромные масштабов, предупреждает эксперт, однако исключать подобного развития ситуации нельзя. Все потому, что и ЗАЭС, и каскад ГЭС на Днепре во времена Союза постоянно оценивались с точки зрения военных угроз.

"Если, к примеру, НАТО войдет массировано в Черное море — подрывается гидроэлектростанция, и большая волна сносит и топит эти корабли, — поясняет Игорь Козий. — То есть такой сценарий рассматривали, и сказать, что в Москве что-то изменилось к лучшему, я не могу. То есть я не исключаю того, что они в случае "необходимости" ее подорвут. Я не готов вам ответить, на какое сумасшествие они могут пойти".

Что в последнее время происходит на территории Запорожской станции, сумел выяснить "Телеграф", пообщавшись по своим каналам с одним из сотрудников производства. Отметим, что интервью проходило до визита международной миссии МАГАТЭ в Энергодар.

Также мы писали, какие выводы западные энергетики сделали из поездки на ЗАЭС.