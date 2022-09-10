Меряли по советской армии: Резников рассказал, почему Запад изначально не поддержал Украину в войне

Резников дал интервью о дальнейшем продвижении военных действий

На фоне активного продвижения Вооруженных сил Украины в Харьковской области люди острее заговорили о том, как и когда может закончиться многолетняя война. Предположений много — украинцы часто склоняются к наиболее успешным результатам и, конечно, положительные сигналы к этому мы видим уже сейчас. На этой неделе официально подтвердили освобождение нескольких десятков оккупированных ранее населенных пунктов. Однако, ожесточенные бои до сих пор продолжаются, и забегать вперед не хочется.

Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью информационному агентству ’РБК-Украина’, где высказал свое мнение по поводу времени и результата завершения войны, почему в украинскую армию никто не верил на Западе и даже в Украине и почему российская армия так быстро ослабла.

В первую очередь он рассказал, что несколько факторов постоянно создавали недоверие и скептицизм по отношению к украинским войскам. Во-первых, это была непрерывная путаница, когда Украину воспринимали как постсоветскую страну или вообще как часть россии. Наши языки довольно похожи, а история постоянно переплеталась. Из этого следует и второй фактор в отношении армий.

"Наши Вооруженные силы воспринимали как маленькую советскую армию, которая будет противостоять большой советской армии. То есть сойдутся две советские армии, только огромная и маленькая. Конечно, маленькая проигрывает большой, потому что одинаковые стандарты, подходы, вооружение, уровень прохождения сигналов, приказов и моральный дух. И это оказалось совершенно иначе", — подчеркнул Резников.

Кроме того, он упомянул фактор отличия мотиваций русского и украинского солдат. Министр подчеркивает, что россияне приехали на территорию Украины почти как на праздник, готовясь устанавливать свои флаги в центре Киева и встречать счастливых людей. Однако, в результате они получили яростное сопротивление, а вместо счастливого шествия по Крещатику начали заниматься грабежами, изнасилованиями, пьянствами и убийствами. Однако украинский солдат защищает свой дом, свою семью и имеет совершенно иную мораль. Поэтому с началом наступления на Харьковщине украинцы имеют огромную мотивацию и в дальнейшем одерживать победы и наносить удары противнику.

"Мы сегодня разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И встанет вопрос: а куда ему [русскому солдату] деваться? И моральный дух… это будет, как лавина, дрогнет одна линия обороны, и он посыплется", — отмечает он.

Как сообщал "Телеграф" ранее, эксперт Тобиас Шнайдер дал прогноз относительно того, при каких условиях Украина может полностью изменить ход войны.