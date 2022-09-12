Войска на Запорожской АЭС и цели "спецоперации": у путина сделали новые заявления

Песков дал комментарии о войне в Украине

Пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков часто смешит украинцев и западные страны своими речами и комментариями по теме полномасштабного вторжения российской федерации в Украину. Его бред редко дает определенную полезную информацию, благодаря которой можно спрогнозировать дальнейшее развитие событий.

В этот раз он сделал несколько громких заявлений журналистам в ходе конференц-кола по "спецоперации" в Украине.

В первую очередь, он подчеркнул, что речь об отводе российских войск с территории Запорожской атомной электростанции сейчас не идет. Даже несмотря на серьезную угрозу работе электростанции из-за регулярных обстрелов оккупантов, россию не интересует нейтралитет ядерного объекта.

Кроме того, Песков отмечает, что кремль не видит переговорной перспективы между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом россии владимиром путиным, предпосылки для общения также отсутствуют. Он добавил, что сейчас россия будет добиваться всех поставленных целей "специальной военной операции".

Как сообщал "Телеграф" ранее, Запорожская АЭС полностью остановлена – собственные потребности электростанции покрывает энергосистема Украины.