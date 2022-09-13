Уступки не остановят агрессора: Кулеба назвал настоящую цель путина в Украине

Предложения Москвы вести переговоры всегда касаются "соблюдения требований Кремля", а не Киева

После невероятного успеха украинских военных на Харьковщине российские дипломаты снова начали активно продвигать тему с переговорами о мирном урегулировании нынешней войны. При этом их настоящим желанием было и остается полный контроль над Украиной, лишение ее суверенитета и установление здесь собственного марионеточного правительства. По словам руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, любой диалог, за который выступает Кремль, не касается рассмотрения предложений Украины. Для россиян главное продвинуть свои "хотелки".

Об этом дипломат заявил в свежем интервью "РБК-Украина", передает "Телеграф". Он подчеркнул, что Украина не воюет на фронте для необходимости усадить власть рф за стол переговоров. Главной целью нашей армии является освобождение оккупированных территорий и победа в войне, которая началась еще восемь лет назад.

Цели российского правительства по отношению к Украине, считает Кулеба, изменений не претерпели. В Кремле хотят, чтобы Украина полностью проиграла по всем фронтам. Разумеется, многое зависит от того, какой размер территории россиянам удастся контролировать. Но в идеале, уверен чиновник, Кремль хотел бы установить свое марионеточное правительство, чтобы "перезагрузить всю страну".

Никакие "уступки" насчет правок в Конституцию или предоставления нового статуса русскому языку ситуацию не изменят.

"Это ситуация, которую мы тоже объясняем нашим партнерам: если вы думаете, что придете к россии, поклонитесь и скажете, что "мы готовы там раз-два-три, только качайте нам газ по дешевой цене", то вы ошибаетесь, потому что это тоже россию не остановит, — подчеркивает Кулеба. — Уже неединожды россия продемонстрировала, что ей нельзя доверять".

Любые реальные подвижки в сторону переговоров, по словам Дмитрия Кулебы, могут состояться, когда в рф осознают — позиции их страны и армии максимально ослаблены. При этом он уверен, что противник все равно продолжит пытаться сохранить контроль над территориями, где все еще будут их военные, и настаивать на их "российской" принадлежности.

"Наша конечная цель — это освобождением нашей территории. Мы воюем с ними не ради того, чтобы сесть и где-то договориться о том, что они тут остаются, — резюмировал Кулеба. — Мы уже это прошли, спасибо, нам хватило".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие факторы могут привести Украину к прямым переговорам с россией. Главное условие всего одно, но оно безумно важное. Правда, россия сейчас максимально далека от его соблюдения.

Также мы писали, что Кулеба думает насчет шансов Украины на быстрое вхождение в Европейский Союз.