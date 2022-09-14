Зависимые и заключенные: кем россия "усиляет" армию в Украине

Мужчин на временно оккупированных территориях Украины легко мобилизировать не получается, потому рф ищет новые пути

Огромные потери российской армии в полномасштабной войне с Украиной уже ощутимо сказываются на мобильности и результативности атак противника. Поэтому россияне вновь и вновь отыскивают нестандартные источники пополнения рядов своего войска. Не в последнюю очередь это происходит благодаря вербовке новых солдат из числа российских осужденных. К слову, многие из них ранее совершили особо тяжкие преступления или имеют серьезную наркотическую зависимость.

Больше деталей рассказали в свежей сводке Генштаба ВСУ 14 сентября. По информации разведки, сейчас наиболее активно в армию рф поступает "свежая кровь" из колоний в Тульской области рф. Особое внимание уделяют рецидивистам или же заключенным, отличившимся особой жестокостью.

Часть арестантов может "скостить срок", отбыв на фронте в Украине около трех месяцев. Если же причина, по которой человек ранее угодил за решетку, была весьма серьезной, то срок "службы" увеличивается до полугода. Однако никакие контракты с такими гражданами не заключаются. Фактически, осужденных просто используют в качестве пушечного мяса, с помощью ВСУ "утилизируя" тех, кто стал не нужен собственному государству.

"Также продолжается набор так называемых "резервистов" в состав 3-го армейского корпуса. Среди уже набранного личного состава большое количество людей, которые имеют наркотическую и алкогольную зависимость", — отмечают в Генштабе ВСУ.

Отдельно официальные украинские источники сообщают об очередной волне "мобилизации" на временно оккупированном Донбассе. Пока сосредоточием таких действий является Горловка. Местные "военкоматы" получили распоряжение набрать на фронт 6000 человек до определенного срока. В городе массово разыскивают и задерживают лиц мужского пола, что увеличивает общее недовольство среди мирных жителей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие успехи ВСУ продемонстрировали за несколько недель контрнаступления на востоке Украины.

Также мы проанализировали свежие карты боев от Института изучения войны (США), чтобы ознакомиться с реальной ситуацией на различных направлениях фронта.