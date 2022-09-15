Сроки военной службы: как они могут отличаться для разных групп граждан

Сроки службы могут различаться в зависимости от того, к какой категории относится лицо

С первого дня полномасштабного вторжения россии в Украину была объявлена всеобщая мобилизация, к которой подлежат подавляющее число совершеннолетних мужчин. Исключением является лишь определенное меньшинство, которое подпадает под список невоеннообязанных граждан. Тем не менее, все же при призыве по повестке или службе по контракту следует понимать свои права, а значит и срок службы.

Сроки военной службы мобилизованных

Срок военной службы составляет:

для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях – до 18 месяцев;

для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра – до 12 месяцев.

Для призванных продолжительность службы составляет:

для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву – до 18 месяцев;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период – до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – сроки, определенные решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Сроки военной службы по контракту

Для граждан, которые идут на службу по контракту и назначаются на должности, срок службы составляет:

для лиц рядового состава – 3 года;

для лиц сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет;

для курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений – время обучения в высшем военном учебном заведении или военном учебном подразделении высшего учебного заведения.

Служба по контракту для офицеров составляет:

военнослужащих, которые окончили высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования по программе подготовки для прохождения военной службы в должностях лиц офицерского состава и овладели специальностями летного состава авиации – 10 лет; другими специальностями – 5 лет;

граждан, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных званий офицерского состава запаса – от 2 до 5 лет;

для других граждан – от 1 до 5 лет.

По новому контракту срок может быть продлен (по собственному желанию военного) и может составлять:

для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях рядового состава – на 3 года;

для военнослужащих, которые проходят военную службу на должностях сержантского и старшинского состава – сроком от 3 до 5 лет;

для лиц офицерского состава – сроком от 5 до 10 лет.

То есть срок службы может быть разным для каждого человека, и на это следует обращать внимание при призыве на военную службу.

Как сообщал "Телеграф" ранее, юрист Ростислав Кравец объяснил, могут ли при определенных обстоятельствах вручить повестку повторно.