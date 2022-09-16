Известный пропагандист Кремля засветился во Львове: как он туда попал и как выглядит

Пропагандист из Германии снимает клевету на Украину

Стало известно, что немецкий пропагандистский журналист Билли Сикс, считающийся другом Путина и российских СМИ, и неоднократно распространявший фейки, приехал в Украину, чтобы снять антиукраинский документальный фильм.

Об этом сообщают на своих Twitter-страницах пользователи сети.

Отмечается, что Билли Сикс имеет аккредитацию не только Министерства обороны Украины, но и так называемой "днр".

Аккредитация от Минобороны Украины

Аккредитация от "днр"

"Он очень хорошо манипулирует, входит в доверие местных, имеет легенду: представляется путешественником, блогером, независимым журналистом, показывает какие-то документы, фото из путешествий, газетные вырезки рассказывает свою "несчастную" историю", — пишут в Twitter.

Отмечается, что пропагандист уже выпустил первое видео из путешествия во Львов, где назвал город центром украинских националистов и интересуется у жителей города о деятельности националистических батальонов на фронте. Так как он выкладывает свои видео через 3-4 недели после съемок, то может находиться уже ближе к Запорожью или в направлении Донецка, где попытается перейти линию разграничения.

В 2018 году Билли Сикса арестовали в Венесуэле по обвинению в шпионаже, мятеже и незаконном вторжении в охраняемую зону. Кроме того, он распространял пророссийские фейки, в частности о сбитом на Донбассе Boeing MH17, и незаконно находился в оккупированном Крыму и в так называемой "днр".

Как сообщал "Телеграф" ранее, российский пропагандист Сергей Мардан сделал целый ряд циничных высказываний по поводу украинцев.