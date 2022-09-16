Империя себя исчерпала: что будет с россией после проигрыша войны в Украине

Появление новых государств на месте российской федерации — неотвратимый исторический процесс

Активное контрнаступление украинских военных сразу в нескольких направлениях заставило мир поверить, что победа над россией действительно возможна. Это в одночасье увеличило и количество разговоров о вероятном будущем путинской россии после ее катастрофического проигрыша на поле боя. В том, что "страна огромная" распадется на отдельные государства, не сомневается и российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Как он рассказал изданию Obozrevatel, это станет логическим завершением распада Российской империи, его третьим периодом. Первый произошел еще в 1917 году, второй — в 1922-м, началом конца стало полномасштабное вторжение армии рф в суверенную Украину.

Яковенко объясняет, что рф с самого начала была сформирована лишь благодаря силе и принуждению. В качестве примера он приводит протесты в Татарстане 1992 года, когда республика в открытую хотела покинуть границы россии. Вслед за этим вспыхнули обе чеченских войны, которые быстро осадили всех недовольных.

"Огромные военные, силовые ресурсы продолжают цементировать распадающуюся империю, — говорит журналист. — Сегодня поражение в Украине, перемалывание российских вооруженных сил и силовиков в целом на территории Украины способствуют ослаблению этих скреп. Как только начнутся серьезные военные поражения, я не исключаю, что пойдет и процесс распада".

Вероятней всего, это начнется с того же Татарстана, также "надежды" на желание пойти вперед он видит в отдельных республиках Поволжья, Якутии и, конечно же, Северного Кавказа. Речь, в первую очередь, идет о территориях, где ярко видно желание иметь собственный государственный суверенитет.

Сейчас, по мнению Яковенко, от возможности распада россию удерживают лишь военной силой. Но поражение на поле боя, тем более против Украины, столь крупный просчет путина не пройдут незамеченными. Внутренние процессы обязательно начнут нарастать, а армия не будет рада тому, что на нее "повесят всех собак" за проигрыш.

"Понимаете, в россии не терпят проигравших лидеров. Миф о путине, как мачо, победителю и так далее упадет мгновенно, — предполагает Игорь Яковенко. — Для российского общества характерно состояние инверсии — когда любовь сменяется на ненависть, полюса меняются мгновенно. Это произойдет очень быстро и внезапно, в один момент".

Такое, напоминает эксперт, уже было в свое время с Михаилом Горбачевым, а затем с Борисом Ельциным. В последствии их обоих россияне не слишком любили. путина ожидает такая же участь, только куда быстрее.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие три причины вероятного развала россии на отдельные государства называет американский генерал Бен Годжес.