Зеленский снова собрал военную верхушку Украины: подробности встречи

Одной из важнейших тем стала подготовка армии к зиме

Еще несколько дней назад, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где была обсуждена деоккупация территорий и состояние вооружений. Однако уже в понедельник, 19 сентября, украинский президент провел еще одно заседание.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента на официальном сайте.

На встрече присутствовали Главнокомандующий ВСУ Залужный, начальник Генштаба ВСУ Шаптала, начальник ГУР Минобороны Буданов, командующий Сил специальных операций ВСУ Хоренко, секретарь СНБО Данилов, глава МВД Монастырский, командующий Национальной гвардией Лебедь, глава Государственной пограничной службы Дейнеко, т.е. о. главы СБУ Малыш, министр инфраструктуры Кубраков, руководитель ОП Ермак и его заместитель Машовец.

Кроме того, в формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Литвинов, командующими войсками Оперативного командования "Юг" Ковальчук.

Присутствующие слушали доклады командующих войсками "Запад" и "Юг" по ситуации на фронте и рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации территорий Украины.

Также были рассмотрены вопросы безопасности на государственной границе.

Под особым контролем Ставки верховного главнокомандующего до сих пор остается вопрос материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины, в частности, поставки необходимого вооружения и боеприпасов.

Отдельно участники остановились на подготовке сил обороны к зимнему периоду года, поэтому были рассмотрены вопросы обеспечения армии комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Зеленский намекнул на очередное наступление ВСУ на оккупированные россией территории.