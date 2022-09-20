Деоккупации Херсона сейчас не будет: эксперт рассказал, как ВСУ будут освобождать территории

Сергей Кузан склоняется к мнению, что освобождение Херсона может затянуться по важной причине

Недавно Вооруженные силы Украины начали масштабное наступление на оккупированные российской федерацией территории и уже успешно освободили десятки населенных пунктов в Харьковской области. В связи с этим надежды на дальнейшую полную деоккупацию Херсонщины только укрепляются.

Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что сейчас украинские защитники не могут реализовать сценарий освобождения Херсона и области, но был избран путь на истощение ресурсов российских оккупантов.

"Наши силы обороны в настоящее время не могут реализовать сценарий, который мы с удовольствием наблюдали на Харьковском направлении. Но в то же время применяется другая стратегия постепенного истощения противника. Наши силы обороны заставили врага опрокинуть значительные силы и держать их на правом берегу Днепра и одновременно отрезают их от путей обеспечения. Все основные пути обеспечения перекрыты", — заявил Кузан.

Он также подчеркнул, что это не означает, что россиянам нечем обеспечивать свои группировки, но темпы поставок не соответствуют нормам и потребностям армии. То есть скоро группировка врага истощится, и все зависит от динамики боевых действий.

"При том, что наши силы обороны постоянно ведут боевые действия, продвигаются и таким образом заставляют россиян использовать топливо, боеприпасы, терять личный состав и технику. В этом и есть секрет постепенной победы", — добавил эксперт.

Перед россиянами сейчас стоит цель сохранить Херсон любой ценой. Имеется в виду также, что они имеют гораздо большую концентрацию сил, чем это было на Изюмском направлении. Если там было сконцентрировано около 10 батальонных тактических групп, то на Херсонском направлении – около 25 БТГ.

Как сообщал "Телеграф" ранее, эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, смогут ли ВСУ выбить оккупантов из Херсона до конца осени.