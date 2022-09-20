путина все больше тянет к КНДР: названы две причины и возможные последствия

Кремлю ничего не остается, как обращаться за помощью к странам-изгоям

Постоянные неудачи российской армии на войне в Украине, как бы их не пытался оправдать путин, серьезно влияют на внутреннюю и внешнюю политику россии. Из-за постоянных санкций Москва вынуждена искать поддержки у стран, которые не пользуются почтением у цивилизованного мира, и не последняя из них — Северная Корея. Впрочем, у КНДР есть и собственные причины, по которым руководство государства не против больше сблизиться с путинским режимом.

Издание The Conversation разъяснило, что происходит в отношениях двух стран, во главах которых находятся диктаторы, и как это может повлиять на мировую политику в целом.

Главных причин, по которых Москва и Пхеньян пытаются вести общий диалог, максимально устраивающий обе стороны, всего две. Первая — напряженные отношение КНДР и Китая.

Как известно, в Пекине не прочь установить личную гегемонию в Азии, чтобы окончательно закрепить за собой статус одной из лидирующих стран мира. Северная Корея во многом зависит от Китая — из-за торговли, а также энергетических вопросах. Несмотря на сотрудничество, КНР все равно давит на Ким Чен Ына, надеясь не допустить воссоединения двух Корей из-за слишком агрессивной политики в "северном" государстве. Если подобное вдруг случится, то США усилят свое присутствие в регионе. Разумеется, китайскую власть такое не устраивает.

Но и Ким Чен Ын не слишком в восторге из-за того, что Китай хочет влиять на происходящее в его стране. В попытках сблизиться с Москвой, вероятней всего, и прослеживается желание получить большую независимость от Пекина.

Вторая важная причина сближения Пхеньяна и Москвы — возможность субсидировать энергетику Северной Кореи, а также расширить технологическое, коммерческое и научное сотрудничество с рф.

Журналисты The Conversation считают, что сближение двух диктаторских режимов может стать серьезным предупреждением для коллективного Запада, что в последствии может перерасти в настоящий вызов. Одним из "звоночков" к этому является укрепление Шанхайской организации сотрудничества, в которую не так давно согласились принять Иран.

И хотя КНДР в этом содружестве стран пока нет, отдельные азиатские государства формируют новый союз, который в последствии может превратиться в достойного конкурента НАТО.