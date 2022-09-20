Судьба оккупированных россией территорий и ответственность путина за зверства: главное из громкого интервью Эрдогана

Президент Турции высказался за возвращение Украине всех оккупированных территорий, включая Крым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который сейчас находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, дал интервью американскому телеканалу PBS. Эрдоган сделал ряд громких заявлений по поводу войны в Украине, в том числе анонсировал, что будет сделан значительный шаг вперед в виде договоренности об обмене пленными, заявил, что путин хочет закончить войну, а также выразил убеждение, что освобождение оккупированных территорий поможет этому процессу.

Приводим главные моменты со свежего интервью президента Турции:

"путин стремится как можно быстрее закончить войну"

Эрдоган считает, что после успешного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении владимир путин готов к прекращению войны.

"В Узбекистане я встретился с президентом путиным, и мы имели с ним очень большие дискуссии. И он фактически дал мне понять, что готов покончить с этим как можно быстрее. Такое у меня создалось впечатление, потому что ситуация развивается достаточно проблематично... ", — заявил Эрдоган .

президент россии владимир путин с главой турции Реджепом Эрдоганом в Самарканде

Об обмене 200 военнопленных

"…По договоренности сторон будут обменены 200 заложников. Думаю, будет сделан значительный шаг вперед", — заявил Эрдоган.

Возвращение оккупированных территорий и Крыма Украине

Реджеп Тайип Эрдоган считает, что россии не следует отдавать часть территории, которую она забрала у Украины после полномасштабного вторжения 24 февраля в качестве шага к разрешению конфликта.

"Если в Украине будет установлен мир, то, конечно, возвращение захваченых земель станет очень важным. Это то, чего ожидают и чего хотят. Господин путин сделал определенные шаги. Мы сделали определенные шаги. Захваченные земли будут возвращены Украине", — говорит Эрдоган.

Также Эрдоган заявил, что с 2014 года обсуждал вопросы аннексированного Крыма с путиным и требовал от него вернуть Крым законным владельцам.

"Это одновременно и наши потомки, люди, которые там живут. Если бы вы сделали этот шаг вперед, если бы вы могли уйти от нас, вы бы также облегчили крымским татарам и Украине тоже. Это то, что мы всегда говорили. К сожалению, не было сделано ни одного шага вперед", — отметил Эрдоган.

Ответственность за зверства и братские могилы

На вопрос журналиста о том, кто должен нести ответственность за убийства мирных жителей и военных, пытки российскими солдатами мирных украинских граждан и братские могилы, Эрдоган ответил следующим образом:

"Самый идеальный ответ можно дать в результате деятельности ООН. Именно деятельность ООН должна пролить свет на эти дискуссии. Если этого не произойдет, мне, как лидеру страны, будет трудно объяснить эти вопросы, выступить с заявлением, иначе это приведет нас к позиции страны, которая не придерживается сбалансированной внешней политики. Мы не можем встать на чью-то сторону. И было бы неправильно, чтобы мы это делали", — заявил Эрдоган.

Привлечение путина к ответственности

После достаточно размытого ответа на предыдущий вопрос, журналистка еще раз уточнила, должен ли сам пути понести ответственность, в случае, если расследование ООН покажет, что есть доказательства того, что российские солдаты совершали зверства.

"Неправильно рассматривать путина как такого человека, потому что он ставит в приоритет интересы своей страны и борется за свои интересы, за интересы своей страны… Мы не придем к какому-то выводу, становясь на чью-то сторону. Мы не будем защищать одного лидера. Но вместо этого мы должны искать вывод, который удовлетворит все привлеченные стороны... Мы должны увидеть это таким, каким оно есть. Погибают не только украинцы, но и с российской стороны много жертв" , — заявил Эрдоган.

Эрдоган признал, что эта россия вторглась в Украину, но добавил, что "до взрыва этого конфликта многое произошло. А с конфликтом все развернулось очень стремительно". Он добавил, что "сейчас мы наблюдаем определенное уменьшение количества жертв", предпринимаются шаги вперед по разрешению кризиса с заложниками, доставки украинского зерна.

О предстоящих выборах

На средину июня 2023 года запланированы президентские выборы в Турции и Эрдоган выразил уверенность в том, что выиграет:

"У нас нет опасений относительно победы на выборах. Нас никто не заменит, потому что альтернативы нет ", — заявил Эрдоган.

Как сообщал "Телеграф", Эрдоган снова демонстративно унизил путина на переговорах в Самарканде в рамках саммита ШОС. Президент россии снова в одиночестве ждал высокопоставленного коллегу.