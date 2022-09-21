Путинский патриарх кирилл вновь поразил цинизмом, говоря об украинцах

Патриарх призвал россиян не считать украинцев врагами

Пропутинский патриарх Русской православной церкви Кирилл, который уже не раз цинично высказывавшийся по поводу российского вторжения в Украину, сделал еще одно заявление, где упомянул и об украинцах. Все это произошло на фоне объявления владимиром путиным частичной мобилизации в стране в среду, 21 сентября.

О его заявлении сообщает российское пропагандистское информационное агентство "РИА-Новости".

Кирилл сказал, что всем россиянам известно об "опасности", нависшей над украинским народом. Кирилл считает, что украинцев якобы пытаются переформатировать из части единой Руси и сделать государством, противным этой Руси, враждебным по отношению к российской федерации и россиянам.

"Очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там (в Украине – ред.) враг", — призывает патриарх.

Как сообщал "Телеграф" ранее, священники Украинской Православной Церкви Московского патриархата намерены обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском к главе РПЦ Кириллу из-за его поддержки войны в Украине. Они имеют два основных обвинения против него. Священники уже ставят свои подписи.