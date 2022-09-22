Дальше – только ядерка: военный объяснил, чего ждать от путина после мобилизации в рф

Нынешними действиями Кремль расписывается в собственном бессилии

Объявление частичной мобилизации среди российских граждан, а также открытые угрозы миру о применении ядерного оружия показывают, в каком тупике сейчас находится вся правительственная верхушка рф и ее диктатор владимир путин. Последний сейчас фактически находится в тупике, выбраться из которого можно либо на скамью осужденных, либо в ядерную войну.

По мнению офицера ВСУ и члена экспертной группы при главнокомандующем Валерии Залужном Семена Кабакаева, путин начинает догадываться, что победа не будет за российской армией. Поэтому он и прибегает к крайним методам реакции на происходящее. Об этом военнослужащий заявил в программе шеф-редактора издания OBOZREVATEL Ореста Сохара — "Орестократия".

Главное желание путина сейчас — даже не захват Украины. Политик надеется, что сможет организовать переговоры так, как будет ему выгодно, уверен Кабакаев.

"Этот ядерный шантаж – это безысходность, он в тупике, — говорит военный. — Когда крысу загоняют в угол, она начинает делать все, чтобы освободиться и выйти. И уже последний Джокер, последнюю свою карту он достает на стол и начинает ею размахивать, как последним доказательством, но я не уверен, что это сработает".

Больше путину нечем пугать мир, поэтому и приходится прибегать к разговорам о вероятных ядерных ударах. Тем более, что военная мобилизация уже объявлена, а россиян пытаются настроить на то, что в Украине им придется воевать с армиями НАТО.

"путин это человек, который прошел путь диктатора-тирана из бандитских 90-х годов, поэтому важно понимать психологию. Он считает, что так сможет договориться. В мире так это не работает", — подчеркивает Семен Кабакаев.

По его мнению, такими действиями путин просто добьется того, что в мире перестанут воспринимать его как адекватного человека, и он проиграет еще быстрее, чем мог бы.

Также мы писали, что, по мнению генерала Николая Маломужа, может мешать путину просто сейчас нажать на "красную кнопку", применив ядерку.

Помимо этого "Телеграф" рассказывал, какой ответ на подобный удар Москва, вероятно, получит со стороны США.