Запугивания не помогли: ЕС готовит серьезный ответ на последние решения Кремля

Политика российского руководства приведет страну-агрессора к абсолютному краху

Громкие заявления путина во время обращения к российским гражданам днем ранее всколыхнули не только саму рф, но и весь мир. Вместо страха перед вероятным ядерным ударом Евросоюз напротив еще больше сблизился и пообещал Москве новый, уже восьмой пакет санкций. Также главы МИД стран-участниц ЕС договорились увеличить военную помощь Украине, дабы наши защитники могли быстрее победить россию на поле боя.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию, полученную после встречи дипломатов на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стоит отметить, что этому предшествовал брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

По словам верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Жозепа Борреля, путин находится в панике и отчаянии. На это намекает его готовность настолько открыто отбирать чужие территории с помощью псевдореферендумов и оружия регулярной армии. Также на попытки показать свою силу намекает и объявленная главой Кремля частичная мобилизация в рф.

"Очевидно, что путин пытается уничтожить Украину", — говорит Боррель, тут же подчеркивая, что Евросоюз этого не допустит.

Сейчас европейские страны обсуждают друг с другом моменты, которые войдут в восьмой пакет антироссийских санкций. Они должны будут коснуться "более релевантных секторов" экономики рф, а также зацепят личностей, которые прямо отвечают за агрессию россии в Украине.

Вполне вероятно, что официальное действий санкций начнется уже в середине октября 2022 года.

Также Боррель отметил, что ЕС готовится увеличить поставки вооружения для Украины. Однако этот вопрос остался без любых уточнений и деталей, так что узнать, какие же "игрушки" смогут получить наши защитники для борьбы с врагом, пока не удастся.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как мир в целом отреагировал на ядерные угрозы путина, которые прозвучали в том же обращении, что и объявление мобилизации в рф.

Также добавим, что новая санкционная политика Евросоюза сильно противоречит недавним заявлениям венгерского премьера Виктора Орбана. Тот обещал, что сделает все зависящее, дабы не допустить очередного пакета ограничений для экономики рф.