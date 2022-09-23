путин хочет увеличить работу "оборонки": сможет ли рф сейчас производить новое оружие

Военные разработки страны-агрессора во многом зависели от поставок запчастей из страны Запада

Во время своего последнего обращения к россиянам диктатор владимир путин не только объявил частичную мобилизацию, но и велел оборонной промышленности рф увеличить объемы работы. При этом, как известно, "оборонка" россии значительно пострадала из-за западных санкций, ведь многие запчасти и чипы, использующиеся в высокоточном оружии, покупались именно за границей.

Есть ли у россиян сейчас реальная возможность продолжать снабжать свою армию на войне с Украиной, разобрались "РБК-Украина". По мнению сразу нескольких военных экспертов, качество вооружения армии рф значительно упадет, но на получение отдельной "подмоги" оккупанты по-прежнему смогут рассчитывать.

По словам Владислава Селезнева, электронное наполнение высокоточного российского оружия поставлялось западными партнерами. В разрезе санкций это больше невозможно. Речь идет о различных чипах, блоках управления и электронных платах. Именно они отвечали за все те "прекрасные результаты", в которых расписывались минобороны рф. Однако кое-что российская оборонная промышленность осталась способной поставлять армии.

"Если мы ведем речь о ракетах для реактивных систем залпового огня, будь то "Град", "Смерч", эти боеприпасы к оружию они в состоянии производить по той простой причине, что там не требуется высокоточных, высокотехнологичных решений", — отметил военный эксперт.

Помимо этого россия останется поставщиком бронетехники — по типу БМП-1 и танков Т-72, считает глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Однако в этом случае подобные боевые единицы останутся, конечно же, без современных компонентов в наполнении. Это значит, что оккупанты не смогут пользоваться лазерными дальномерами, приборами ночного видениями и некоторыми другими "примочками", которые раньше рф радостно закупала во Франции, Германии и Италии.

"Сейчас им этого не продают, поэтому они в России решили сделать откат. Например, они выпускали БМП-3, которая была намного более современной. Сейчас они сделали откат на БМП-1", — объяснил Мусиенко.

Также россия продолжит изготавливать патроны — этого "добра" она сможет предоставить еще очень и очень много. Однако на этом оборонка рф, фактически, и входит в замкнутый круг. Единственный вариант (кроме капитуляции, конечно же) — это и дальше использовать советские запасы.

Напомним, что проблемы с количество вооружения в россии настолько большие, что она добивается его поставок из стран-изгоев. Так, некоторые боеприпасы она может закупать в Северной Корее, а беспилотники ей презентовал Иран.