NASAMS еще не в Украине? У Зеленского прокомментировали сообщения СМИ

Комплекс должен прибыть в Украину в течение двух месяцев

В воскресенье, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News сообщил, что Украина получила важное оружие от США, а именно комплексы противовоздушной обороны NASAMS. Однако в его речи есть определенные нюансы, которые могут означать, что на самом деле у Воздушных сил Украины таких комплексов ПВО до сих пор нет.

Зеленский поблагодарил американского президента за такое "решение". Однако, конкретно о физическом поступлении оружия он информации не предоставил.

Кроме того, неделю назад в Пентагоне отметили, что два комплекса NASAMS будут доставлены приблизительно в течение двух месяцев. Для проверки информации издание "hromadske" обратилось к пресс-секретарю Зеленского Сергею Никифорову, который подчеркнул, что президент заявил лишь о том, что было принято решение на передачу ЗРК NASAMS правительством США.

К тому же глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в эфире программы "Фронтовая луга" от 25 сентября также отметил, что Владимир Зеленский мог нечетко сформулировать мысль и иметь в виду само решение о передаче комплекса ПВО.

"Политик, президент, человек может вкладывать в какое-то слово какой-то смысл, и это содержание не обязательно соответствует вашим ожиданиям или пониманию. По моей информации, их (NASAMS — ред.) у нас пока в Украине нет. То, что решения относительно 8 батарей есть — да, есть", — прокомментировал Чмут.

Официальной информации от Воздушных сил, Министерства обороны и других представителей Офиса президента по этому оружию до сих пор не поступало.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что NASAMS — это не все, что нужно для обороны от врага, и рассказал, какое еще оружие нужно для деоккупации украинских городов.