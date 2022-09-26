Смысла нет: на Западе оценили эффект от применения путиным тактического ядерного оружия против Украины

Первый ядерный удар может быть не по Украине

На фоне шантажа путина по поводу использования оружия массового поражения, страны Запада серьезно обращаются к кремлю с предостережениями, а экспертов по всему миру это заставляет размышлять о вероятности таких событий. В частности, и о том, как "ядерная война" может начаться.

Эксперт по российской ядерной политике, научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс Максим Старчак рассказал, как именно россия может нанести ядерный удар для создания перелома в войне с Украиной.

Он отметил, что в российской военной теории первый шаг — это нанесение одиночного ядерного удара по безлюдным территориям или акваториям, например над Северным Ледовитым океаном. Это бы не привело к откровенным рискам, но оказало бы мощное влияние на людей. На сопротивление Украины это не может оказать сильного влияния, однако точно заставит усилить дипломатическое давление на Киев и москву.

"Если бы это не повлияло, следующим этапом была бы демонстрация-устрашение, когда ядерный удар наносится по какому-то военному объекту Украины. Но опять же, совершенно не очевидно, что это должен быть за объект. Теоретически оно применяется против укрепленных районов и инфраструктурных объектов или существенных сил противника. В Украине нужно еще поискать такие объекты, чтобы КПД применения тактического ядерного боезаряда был бы высоким", — подчеркнул Старчак.

Конечно, применение такого вида оружия приведет к сильному поражению местности, которую россия в дальнейшем не сможет использовать, то есть военной ценности в использовании ядерного вооружения в Украине нет.

"Такое безрассудство возможно по принципу "если Украина не может быть моей, то не доставайся ты никому". Но опять же любой ядерный удар — это риск втягивания в конфликт НАТО или США. Слишком рискован для человека, обеспокоенного своим здоровьем, интересуется практиками вечной молодости и по-прежнему ожидает, что желающие встретиться с ним пройдут карантин", — подчеркнул эксперт.

Максим Старчак также добавил, что сдерживающего эффекта или абсолютной победы россии это не повлечет. Подобная угроза может повлиять только на страны НАТО, но все же путин вряд ли решит поступать таким образом.

Как сообщал "Телеграф" ранее, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что применение россией оружия массового поражения приведет к катастрофическим последствиям для россии.