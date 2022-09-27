Империя начнет рушиться: назван первый претендент на выход из состава рф

После проигрыша в войне с Украиной россия не сможет долго поддерживать собственную целостность

Разговоры о вероятном распаде российской федерации из-за провальной политики диктатора путина стали более громкими и частыми. Так, одним из первых регионов, который может заявить о своей независимости после потери контроля центральной властью, вероятно станет Якутия (республика Саха).

Такого мнения придерживается политтехнолог Михаил Шейтельман, передает OBOZREVATEL. По его словам, Якутия, будучи самой большей частью россии, умудрилась во многом сохранить свою национальную идентичность. К тому же, ее независимость станет большим плюсом для Украины.

Шейтельман отметил, что он уже давно ожидал развала россии на разные государства, но именно сейчас подобный сценарий стал наиболее реальным. И, вполне вероятно, что в ближайшие годы он таки воплотится в жизнь.

"Меня спросили, кто первые пять кандидатов на выход из рф. Я назвал среди них Якутию", — говорит политтехнолог.

Республика Саха (Якутия) на карте россии

Он уверен, что с представителями этой республики Украина вполне способна в будущем установить нормальные дипломатические отношения. Однако, конечно же, этому должна предшествовать выплата компенсации нашей стране за ущерб, причиненный войной.

Напомним, ранее "Телеграф" называл три главных причины, по которым россия будет вынуждена распасться на несколько государств. Свое видение ситуации озвучил американский генерал Бен Ходжес.