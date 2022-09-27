Меняются условия: у путина сделали новое заявление о переговорах с Украиной

В москве все чаще говорят о дипломатическом пути завершения войны

Во вторник, 27 сентября, пресс-секретарь президента российской федерации владимира путина дмитрий песков подтвердил российским журналистам, что кремль не отказывается от идеи проведения переговоров с Киевом, хотя условия для Украины теперь будут другими, а целей так называемой "спецоперации" добиться они все равно хотят.

Такое заявление сделал сам российский президент во время проведения разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Самарканде.

"россия сохраняет готовность вести переговоры с Украиной, но меняются ситуация и условия, при этом принцип целей военной операции сохраняется", — заявил он.

Также он в очередной раз отметил, что Украина полностью ушла из переговорного процесса. Ранее о желании кремля вернуться к переговорам также сообщалось в МИД Турции. Они подчеркнули, что с каждым днем возвращение к дипломатическим встречам между россией и Украиной становится все труднее.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что дмитрий песков делал другое заявление относительно переговорного процесса с Украиной и ответил на вопрос, есть ли необходимость договариваться с Киевом.

Кроме того, источники в администрации президента россии рассказали, что многие чиновники хотят пойти на уступки Украине, а сам путин после начала контрнаступления ВСУ на Харьковщине начал обдумывать этот вопрос.