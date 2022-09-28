Лиман возьмут в "котел": журналист рассказал, как дальше будут продвигаться ВСУ

В окружении окажутся и мобилизованные россияне

Сейчас ведутся серьезные бои вблизи города Лиман в Донецкой области. Российские пропагандисты жалуются, что Вооруженные силы Украины взяли в окружение армию РФ, а враждебное командование перебрасывает на это направление значительные силы. Бои могут быть жестокими, но все же украинские войска смогут выбить оккупантов из города.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке. Он подчеркнул, что взятие войсками Украины села Невское в Луганской области и села Терны в Донецкой приведет к перекрытию последних основных путей поставки для оккупантов. Кроме того, он считает, что то, что российские СМИ публикуют информацию об окружении в Лимане означает, что ВСУ таки возьмут их в котел.

"Российская группировка в Лимане попала в оперативное окружение. Выход наших войск на Невское и Терны будет означать перекрытие последних путей снабжения, запечатывание "котла" и полный разгром лиманско-ямпольской группировки", — говорится в сообщении.

Также Бутусов отметил, что, несмотря на такую угрозу для войск россии, они все равно будут удерживать оборону в Лимане и Ямполе до последнего. Хотя в любом случае враг не сможет долго выстоять, журналист подчеркивает, что нельзя недооценивать силы россиян. Он рассказывает, что в Лиман отправлены и недавно мобилизованные россии.

"Маршевые пополнения мобилизованных направлены для пополнения 144-й и 3-й мотострелковых дивизий в этом районе. Также здесь применяются 61-я бригада морской пехоты, части ВДВ", — пишет он.

То, что ВСУ перешли реку Оскол, свидетельствует о неизбежных боях за Сватово и Кременную в недалекой перспективе. Именно туда будут бежать захватчики после выбивания из Лимана и Ямполя.

Карты российских СМИ

Как сообщал "Телеграф" ранее, глава ЦРУ США Уильям Бернс рассказал, что недостаток личного состава для войны с Украиной – это не единственная проблема армии российской федерации.