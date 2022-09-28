Диверсия, а не случайность: европейские лидеры единодушны насчет повреждений "Северного потока"

Несколько мощных взрывов на подводных трубах Nord Stream нанесли значительный урон европейской энергетической системе

Необъяснимые утечки больших объемов природного газа в Балтийское море с российского газопровода "Северный поток" не могут быть случайностью или непреднамеренным инцидентом. По крайней мере, такого мнения придерживается большинство европейских лидеров, оценивая обстановку, которая сложилась в ЕС за время энергетического кризиса. Свои предположения высказывают как представители высших органов Евросоюза, так и представители министерств отдельных государств.

"Телеграф" исследовал реакцию именитых европейцев на несколько взрывов на "Северном потоке", из-за чего газ начал поступать из рф неравномерно, а сама Европа несет убытки.

По мнению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, случайностью повреждение газовых труб на дне Балтийского моря не могло быть. Тем более, что это повлекло последствия для многих стран.

"Вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что утечки являются результатом умышленных действий, — подчеркнул он. — Умышленное нарушение европейской энергетической инфраструктуры является абсолютно неприемлемым и на это готовится решительный и общий ответ".

Поддерживает коллегу и руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она называет инцидент "саботажем", а также требует оперативного расследования случившегося. Сейчас, уверяет политик, важнее всего "получить полную ясность насчет событий и причин". К слову, глава ЕК также пообещала виновникам быстрый и весьма болезненный ответ.

По мнению главы МИД Швеции Анн Линде, утечку газа вызвали несколько взрывов, которые, вероятно, и были преднамеренной диверсией. Она обсудила случившееся с финским коллегой Пеккой Хаависто, заключив договоренность о тесном сотрудничестве по этому вопросу.

"Повреждения, полученные трубопроводами "Северного потока" 1 и 2 очень тревожат, — отметил в своем Twitter Хаависто. — Должно быть полное расследование инцидента. Нельзя исключать и саботаж на трубопроводах".

Помимо этого финский политик подчеркнул, что подобное несет серьезные риски для транспортировки товаров Балтийским морем и окружающей среды.

Интересно, что министр энергетики Дании Дан Йёргенсен уверяет: пробоины, которые сейчас образовались на газовых трубах, весьма большие. Это исключает версию со случайным повреждением — к примеру, от брошенного кораблем якоря. Подтверждается теория с диверсией и словами шведских сейсмологов: они говорят, что никакого землетрясения в данном регионе не происходило, когда произошли взрывы.

По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, виновником утечек газа на "Северном потоке", вероятней всего, является россия. Примечательно, что в это же время бывший министр иностранных дел Польши Радек Сикорский обвинил в провокациях Соединенные Штаты.

Впрочем, последняя версия является весьма смехотворной, учитывая позицию Вашингтона. Как сообщает Spiegel, США уже не единожды предупреждали Германию о вероятной подготовке вражеской атаки на газопроводы, проложенные по дну Балтийского моря.

Отметим, что при при всей взволнованности Евросоюза и даже подготовке к объявлению очередного пакета антироссийских санкций, некоторые ограничения с Москвы все же снимут. "Телеграф" подробно объяснил, в чем именно смягчат санкции и с чем это связано.