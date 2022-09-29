Отправляют сразу на передовую: рф уничтожает крымских татар с помощью мобилизации

Процесс поиска военнообязанных в оккупированном Крыму набирает обороты

Частичная мобилизация, которую объявил российский диктатор владимир путин, захватила в том числе и временно оккупированный Крымский полуостров. Лишь отправленная 27 сентября на Херсонщину "партия" призывников из Севастополя состояла из 2000 человек. Стоит отметить, что россияне также придумали очередную подлость по отношению к крымским татарам, оставшимся на малой родине. Их планируют мобилизировать в первую очередь.

Больше подробностей сообщил Генштаб ВСУ в свежей сводке по состоянию на утро четверга, 29 сентября. Как отмечают военнослужащие, призванных в армию рф крымских татар пытаются как можно быстрее бросить на передовую, в саму гущу событий.

Фактически это является очередной волной геноцида, который россия постоянно проводила по отношению к крымским татарам. Судя по всему, руководство военных частей в Крыму получило приказ в первую очередь мобилизировать именно представителей этой национальности, а не россиян.

Известно, что только 26 сентября в Сакском районе Крыма в армию был призван 21 крымский татарин.

Помимо этого россияне продолжают искать живую силу из числа осужденных за различные преступления на территории рф. Накануне в учебный центр Ростовской области было отправлено 400 бывших заключенных, которых будут "обучать" вплоть до 30 сентября, а затем тоже перебросят на фронт.

Это лишний раз подтверждает слова добровольца ВСУ Кирилла Сазонова, что россия попросту пытается завалить украинские позиции свежим "пушечным мясом" в надежде на то, что количество возьмет верх над качеством.

Впрочем, часть новых "мобиков" из россии уже погибли на территории Украины. Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.