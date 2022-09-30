Силенок не хватит: Фейгин объяснил, какое решение станет для путина самоубийством

Мобилизация не сможет спасти нынешний кремлевский режим от стремительного падения

Частичная мобилизация в россии, которая продвигается весьма интенсивными темпами, не поддержит путинскую армию на нужном уровне, который бы позволил захват новых территорий. Известный правозащитник Марк Фейгин и вовсе уверен, что вероятные попытки захвата Одессы и Николаева или возвращение войск к Харькову и Киеву станут для путина самоубийственным шагом.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL, передает "Телеграф". Отметим, что юрист уверен — сейчас российская мобилизация прежде всего направлена на удержание уже захваченных украинских территорий.

Молниеносное контрнаступление ВСУ на Харьковщине обернулось для Кремля грандиозным ударом. В результате оккупанты утратили много контролируемой территории и ведут жестокие бои за возможность остаться на нынешних позициях.

"Если представить, что мобилизованными частями он снова бросится на Киев, Одессу, Николаев, Харьков, — это будет просто самоубийством, даже с тем набором мобилизованных", — считает Марк Фейгин.

Правозащитник уверен, что на подобный шаг путин не рискнет пойти, ведь количество погибших россиян сразу же увеличится в разы. Не последним фактором, влияющим на это, является и неподготовленность нынешних призывников, которых просто бросают в гущу событий на фронте как пушечное мясо. Часть из них, к слову, уже погибла, не успев толком и освоиться на боевых позициях фронта.

Отметим, что изначально информация о вероятной нацеленности путина на Одессу и Харьков поступила от издания Bloomberg. Подобные выводы были сделаны на основе данных от анонимных источников, приближенных к верхушке Кремля.

Вероятные угрозы насчет захвата крупных украинских городов оценил и военный обозреватель Александр Коваленко.