Ядерный удар неизбежен? Политолог озвучил детали секретного совещания путина

путин со своим узким кругом обсудил ряд важных вопросов

На фоне активного наращивания шантажа владимира путина относительно использования оружия массового поражения на войне в Украине эксперты пытаются спрогнозировать, насколько эта возможность вероятно и действительно ли россия пойдет на такой шаг ради желания переломить ход в полномасштабном вторжении. Считается, что президент российской федерации все же склоняется ко мнению о том, что тактическое ядерное оружие должно быть использовано, если Украина не прекратит контрнаступление на оккупированные территории, а на отрицание этого варианта путин реагируют негативно.

Об этом сообщил Telegram-канал "Генерал СВР", часто связываемый с российским политологом Валерием Соловьем. Как отмечается, такие желания путина можно связать, в частности, к его физическому и психическому здоровью.

В сообщении говорится, что в четверг, 29 сентября, президент россии владимир путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности российской федерации. Во-первых, там он обсудил вопрос массового недовольства россиян вокруг объявления "частичной" мобилизации.

"Добрый" президент приказал во всём разобраться и навести порядок, следить за исполнением которого поручено целому генеральному прокурору. Путин во время закрытой части совещания прямым текстом дал распоряжение практически продолжать в том же духе, изобразив реакцию на требование президента. Путин рекомендовал демонстративно, с максимальным освещением в СМИ, вернуть "человек сто бедолаг" и закрыть эту тему", — говорится в сообщении.

Кроме того, после основной части совещания владимир путин продолжил обсуждение военных вопросов в узком кругу. Основным вариантом дальнейших действий на фронте считает укрепление обороны за счет мобилизованных, а затем переход в наступление на Харьковском и Николаевском направлениях. Однако у диктатора есть и другой план на тот случай, если наступление не будет столь успешным.

"После объявления о вхождении в состав россии четырёх новых областей, потребовать в ультимативной форме у Киева вывести войска с "новых территорий россии", и при отказе со стороны Украины, применить тактическое ядерное оружие с вариантами целей", — подчеркивается на канале.

К тому же, когда путин предположил такой сценарий, несколько человек высказались за основной сценарий без ультиматумов и ядерного оружия. На это президент отреагировал достаточно резко и отметил, что "надо смириться с мнением о том, что для достижения поставленных целей применения ядерного оружия в этой войне, скорее всего, будет неизбежным". Он также считает, что страны Запада не отреагируют ответным ударом, а просто наложат новые санкции.

"Генерал СВР" также написал, что было похоже, будто во время совещания у путина появилась ноющая боль, которую можно связать с вероятной прогрессирующей онкологией и добавил, что он "уже не хочет поменять или войти в историю, он хочет ее окончить".

Как сообщал "Телеграф" ранее, эксперты рассказали эксклюзивно для "Телеграфа", возможно ли действительно использование россией тактического ядерного оружия.